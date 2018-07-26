Facebook'un toplam kullanıcı sayısı açıklandı!

Birçok şirket gibi mali çeyrek rakamlarını açıklayan sosyal paylaşım ağı Facebook, kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 oranında artırırken,aylık aktif kullanıcı sayısın da 2,23 milyara çıkarmayı başardı. Son aylarda başı veri skandalı ile dertte olan Facebook'un elde ettiği bu gelişmeler skandalların sosyal ağa zarar vermediğini gösterdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği açıklandı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin aynı döneminde gelirinin yüzde 41,9 artarak 13,23 milyar dolara ulaştığı bilgisi verilirken, şirketin reklam gelirlerinin de yıldan yıla yüzde 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Facebook kullanıcı sayısı 2,23 milyara ulaştı