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Facebook'un toplam kullanıcı sayısı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

Facebook, bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık aktif kullanıcı sayının 2,23 milyara ulaştığını açıkladı.

Facebook'un toplam kullanıcı sayısı açıklandı!

Birçok şirket gibi mali çeyrek rakamlarını açıklayan sosyal paylaşım ağı Facebook, kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 oranında artırırken,aylık aktif kullanıcı sayısın da 2,23 milyara çıkarmayı başardı. Son aylarda başı veri skandalı ile dertte olan Facebook'un elde ettiği bu gelişmeler skandalların sosyal ağa zarar vermediğini gösterdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği açıklandı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,32 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin aynı döneminde gelirinin yüzde 41,9 artarak 13,23 milyar dolara ulaştığı bilgisi verilirken, şirketin reklam gelirlerinin de yıldan yıla yüzde 42,4 artarak 13,04 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.
Facebook kullanıcı sayısı 2,23 milyara ulaştı

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış görüldü. Haziran 2018 itibariyle Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,47 milyar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış olduğu anlamına geliyor. Yine 30 Haziran 2018 itibarıyla sosyal ağın aylık aktif kullanıcı sayısı 2,23 milyara ulaştı ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artış anlamına geliyor.

Öte yandan, Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, şirketin hisselerinde düşüş görüldü. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde sosyal ağın hisse başına değeri yüzde 8,9 düşüşle 198,13 dolara kadar geriledi.

Kaynak: Teknolojioku

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