Facebook ve Apple arasında şok atışma! Zuckerberg Tim Cook için ‘Patavatsız’ dedi

Facebook skandalının yankıları hala sürüyor. Diğer şirketler de olayın şokunda. Bu şirketlerden birisi Apple. Apple’ın CEO’su Tim Cook’un Facebook açıklamaları büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.
MARK ZUCKERBERG TİM COOK’A CEVAP VERDİ
Tim Cook, geçtiğimiz hafta yanıtladığı Cambridge Analytica skandalı sorusunda ben böyle bir işin içinde olmazdım cevabını vermişti. Cook, ayrıca Facebook’u ücretsiz hizmet sunmak adına insanların bilgilerini satmak ile suçlamıştı. Bu suçlamalara Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in cevabı gecikmedi.
ZUCKERBERG: ‘SON DERECE PATAVATSIZ BİR YORUM’
Zuckerberg yaptığı açıklamada ‘’dünyada herkese ulaşmayı amaçlayan bir platformsanız ve hedef kitlenizin yeterli parası yoksa reklam bazlı modeller bu sistemi ayakta tutmak için en akıllıca yöntem’’ ifadeleriyle Facebook’u savundu. Zuckerberg, Tim Cook’un kullanıcılardan para talep etmeden onları umursamıyorsunuz eleştirisi için ‘’son derece patavatsız ve gerçekten uzak bir yorum’’ ifadelerini kullandı.
‘FACEBOOK ÜCRETSİZ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYOR’
Mark Zuckerberg, son olarak Facebook’un kimseden para almadan, ücretsiz hizmet verebilmek adına çalıştığını söyleyerek ‘’şirketlerin tüketiclerden daha fazla ödeme talep ederek onlarla ilgilendiklerini göstermeye çalışmaları bana çok saçma geliyor.’’ diyerek konuşmasını noktaladı. Facebook skandalının eleştirileri bitecek gibi durmuyor. Zuckerberg’in sert açıklamalarının ardından gözler şimdi Tim Cook’tan gelecek cevapta.
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