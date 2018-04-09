Facebook, WhatsApp ve Instagram'a büyük şok! 11 Nisan'a dikkat

Facebook'un kurucu ortağı ve CEO'su Mark Zuckerberg, veri gizliliği konusunda Kongre'den önce tanıklık edecek. Aynı gün yani 11 Nisan'da Operation Faceblock adıyla bir girişim başlatılacak. Bu, Facebook'un bir günlük boykotu. Aynı gün Messenger, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarda boyok edilecek. Boykot 24 saat boyunca sürecek ve abonelerden izin almadan 87 milyon Facebook profilinin sızdırılması (Cambridge Analytica) protesto edilecek. Kullanıcıların rızası olmadan kişisel verilerin kullanımı, 2011 yılında FTC'nin Facebook ile imzaladığı bir kararnameyi ihlal ediyor.

Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre; Faceblock Operasyonu sözcüsü Laura Ullman, boykotun sosyal medya ağına, grubun veri gizliliği konusunda "güçlü bir mesaj" göndereceğini söyledi. Skandalın bir sonucu olarak Ullman, boykotta yer almayı planlayan pek çok kişi olduğunu, ancak Facebook'u ve diğer uygulamaları kurumsal şemsiyesi altında kullanmayı sevdiğini belirtti.

Ullman, 11 Nisan'da Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram'da kalmanın yanı sıra, boykot içinde yer alanların da Zuckerberg ve hükümetlerine mektup yazdıklarını ileri sürüyor. Boykot ile ilgileniyorsanız, www.facebookblackout.org adresine gidebilirsiniz.