Facebook, WhatsApp ve Instagram'a büyük şok! 11 Nisan'a dikkat

Facebook'un kurucu ortağı ve CEO'su Mark Zuckerberg, veri gizliliği konusunda Kongre'den önce tanıklık edecek. Aynı gün yani 11 Nisan'da Operation Faceblock adıyla bir girişim başlatılacak. Bu, Facebook'un bir günlük boykotu. Aynı gün Messenger, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarda boyok edilecek. Boykot 24 saat boyunca sürecek ve abonelerden izin almadan 87 milyon Facebook profilinin sızdırılması (Cambridge Analytica) protesto edilecek. Kullanıcıların rızası olmadan kişisel verilerin kullanımı, 2011 yılında FTC'nin Facebook ile imzaladığı bir kararnameyi ihlal ediyor.
Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre; Faceblock Operasyonu sözcüsü Laura Ullman, boykotun sosyal medya ağına, grubun veri gizliliği konusunda "güçlü bir mesaj" göndereceğini söyledi. Skandalın bir sonucu olarak Ullman, boykotta yer almayı planlayan pek çok kişi olduğunu, ancak Facebook'u ve diğer uygulamaları kurumsal şemsiyesi altında kullanmayı sevdiğini belirtti.
Ullman, 11 Nisan'da Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram'da kalmanın yanı sıra, boykot içinde yer alanların da Zuckerberg ve hükümetlerine mektup yazdıklarını ileri sürüyor. Boykot ile ilgileniyorsanız, www.facebookblackout.org adresine gidebilirsiniz.
MARK ZUCKERBERG 11 NİSAN'DA İFADE VERECEK
Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg “kullanıcı verilerini kullanma ve koruma” sistemi ile ilgili olarak 11 Nisan’da Washington'da Temsilciler Meclisinde kurulan komitede ifade verecek. Muhabirlerle yaptığı bir toplantıda CEO Mark Zuckerberg, şirketin sorumluluklarını kabul etmeyerek "büyük bir hata" yaptığını söyledi. Şirket ayrıca skandalın ardından gizlilik politikalarını yenileyecek.
DÜZELTMEK YILLAR SÜREBİLİR
Mark Zuckerberg, veri ihlali skandalının yarattığı sorunların tamamen düzeltilmesi birkaç yılı bulabilir. Zuckerberg, 9 Nisan Pazartesi gününden itibaren kullanıcılarla hangi uygulamalarla veri paylaşmak isteyip istemediğini seçebileceğini söyledi.
Cambridge Analtyica tarafından hazırlanan "ThisIsYourDigitalLife" uygulaması gibi bir uygulamayı kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine Zuckerberg, "Kesinlikle çok fazla uygulama kullanıyorum. Bilgisayardan iyi anlayan bir internet kullanıcısıyım." dedi.
TÜRKİYE'DE ETKİLENEN KİŞİ SAYISI 234 BİN
Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandaldan Türkiye'de 234 bin 584 kişinin etkilendiğini açıkladı. Uygulamayı indiren kişi sayısı ise 223
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