Facebook yok oluyor!

Facebook skandalı malumunuz. Cambridge Analytica ile kullanıcı verilerini paylaştığı ortaya çıkan şirket, skandalın izlerini unutturmaya çalışırken bir darbe daha aldı. Çeşitli soruşturmalardan geçen Facebook, Avustralyalı Facebook kullanıcıları arasında yapılan bir araştırmaya göre hala kullanıcılarının güvenini kazanamadı; hatta onları küstürmeyi başardı.
Pureprofile şirketi tarafından düzenlenen kamuoyu araştırmasının sonucuna göre, Cambridge Analytica skandalı Facebook’a olan güveni aşırı derecede sarstı. Skandal sonrası başlatılan #deletefacebook kampanyası sonrası Avustralyalı Facebook kullanıcılarının %12’si hesaplarını sildi. Bu sayı 15 milyon Avustralyalı Facebook kullanıcısı bulunan Facebook için 1,8 milyonluk bir kayıp demek. Avustralyalı kullanıcıların %14’ü ise olaylardan etkilenmedi ve gizlilik ayarlarını değiştirerek Facebook kullanmaya devam etti.
Bu rakamlara bakılırsa, sadece Avustralya içinde bile toplamda 4 milyon kişi Cambridge Analytica skandalından etkilendi. Bu rakam dünya çapında ise on milyonlar ile ölçülüyor. Hangi ülkede olursa olsun, Facebook için işler pek iyiye gitmiyor gibi görünüyor.
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