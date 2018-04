Far Cry 5, beklentileri fazlasıyla aştı

Keza serinin geçmiş oyunlarına da bakıldığında öyle parlak bir satış performansına imza atan bir yapım yok.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz hafta raflardaki yerini alan Far Cry 5, serinin en hızlı çıkış yapan oyunu olmayı başardı. Ubisoft tarafından paylaşılan rakamlara göre Far Cry serisinin yeni oyunu, ilk haftasında 310 milyon dolarlık bir hasılata imza attı.

Far Cry 4 aynı sürede yaklaşık olarak 160 milyonluk bir geliri, Ubisoft’un kasasına koymuştu. Böylece Far Cry 5 serinin en hızlı satan oyunu olmakla kalmayıp, kendisine en yakın ismi de ikiye katladı.

Serinin 3 ve 4. oyununun da benzer hikaye ve oynanış dinamiklerine sahip olması, kafalarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştı. Doğal olarak 5. oyunun da benzer dinamiklerle geleceğinden bahsediliyordu. Fakat Far Cry 5 kısa süre içerisinde önemli bir satış başarısına imza atarak, Ubisoft’un en hızlı çıkış yapan 2. oyunu olmayı başardı.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Far Cry serisinin yeni oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Oyun görsel yönden serinin eski oyunlarından çok farklı olmasa da dinamikleri ile öne çıkmış durumda.

Far Cry 5 inceleme