Far Cry 5 inceleme - Devasa bir açık dünya!

Tarikat Joseph Seed ve kardeşleri tarafından yönetiliyor. Kardeşlerden John Seed avukat, Jacob Seed askeri organizasyon sorumlusu ve küçük kardeş Faith ise organizasyonun yüzü. Kasabayı bu kardeşler yönetmekteler. Bu kardeşlere karşı tepki gösteren topluluklar ise yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuş. Oyunun başında bir federal polis, şerif ve iki şerif yardımcısı ile Joseph Seed’in mekanını basıyoruz. Biz şerifin yanında görev yapan çaylaklardan biriyiz. Ayrıca eski Far Cry oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da karakterimiz hiç konuşmuyor. Bu baskın sonrasında ok yaydan çıkıyor ve hikaye tam olarak burada başlıyor.

İlk öncelikle oyunun fiyatından bahsedelim. Far Cry 5 Steam’de 209 TL’den, PlayStation Store’da 269 TL’den ve Xbox Marketplace’de 269 TL’ten satışa sunuluyor. Oyun Hope County isimli kurgusal bir Amerika kasabasında geçiyor ve hikayesi Project at Eden’s Gate isimli bir tarikat üzerinden yol alıyor. Eden’s Gate tarikatı, geniş bir haber ağı, kendi inançlarına karşı gelenlere uyguladıkları baskı ve büyük silah rezervleri ile tanınıyor. Bu oyundaki düşman grupları daha öncekilerine göre biraz farklı. Daha önce iyi eğitimli, amaçları olan düşmanlara karşı savaşıyorduk. Ancak bu oyunda tam anlamıyla fanatiklere karşı savaşıyoruz. Bu kişiler tarikata oldukça bağlı ve kasabayı ele geçirmişler.

Mesela Jacob'un kontrol ettiği kuzey tarafı daha çok dağlık ve sert arazilerden oluşuyorken, John ve Faith’in tarafları tarım arazileri ve nehirlerden oluşmakta. Ayrıca oyunda sizin gibi kasabayı temizleyen NPC’lerde bulunuyor. Bu NPC’lerin ismi Guns for Hire (GFH) ve 9 tane bulunuyor. Bu NPC’lerle tanıştıktan ve ilk görevlerini yaptıktan sonra istediğiniz zaman onları yanınıza çağırabiliyorsunuz. Ayrıca bu NPC’lerinde kendi karakterleri, hikayeleri, amaçları ve kendine has yetenekleri bulunuyor. Örneğin Hurk Drubman etrafa RPG’siyle füze fırlatırken, eski bir asker olan Grace Armstrong uzaktan keskin nişancısı tüfeği ile destek veriyor. Ayrıca Boomer isimli köpek düşmanları işaretlerken, Cheeseburger isimli ayı da dövüş esnasında agro çekiyor. Bu karakterleri nasıl kullanacağınızı kendiniz karar vermeniz gerekiyor.

Eski Far Cry oyunlarının aksine bu oyunda bulunan yan görevler biraz daha farklı. Yani Assassin’s Creed Origins’de olduğu gibi farklı bir tat katılmış. Oyundaki amacımız kasabanın etrafını saran Joseph Seed ve kardeşlerinin tarikatını yok etmek. Kasaba kardeşler arasında bölünmüş durumda. Bir kardeşin bölümüne girip oradaki operasyonlara falan zarar verdiğinizde isyancı-metreniz doluyor. İsyancı metreniz dolduğunda o bölgeyi kontrol eden kardeşle kapışıyorsunuz. Bölgeyi kurtarmak için kardeşi yenmeniz gerekiyor. Kardeşlerin bu kontrol ettikleri bölgelerin kendine has özelliklere bulunuyor.

Yani yapacağınız operasyonlara göre farklı karakterleri yanınıza almalısınız. Ayrıca 4. oyunda bulunan seviye sistemi de kaldırılmış. Seviye sistemi yerine ise perk sistemini getirmişler. Oyunda perk puanları kazanıyorsunuz ve kazandığınız bu puanları çeşitli özellikleri açmak için kullanıyorsunuz. Su altında daha uzun nefes almak veya taşıyabileceğiniz mermilerin kapasitesini artırmak gibi birçok yeteneği açabiliyorsunuz. Bu puanları kazanmak için iki yol bulunuyor. İlk yol oyunun size verdiği meydana okuma görevlerini yapmak. İkincisi ise yan görevlerde bulunan ganimet avı görevlerini tamamlamak.

Far Cry 5’i isterseniz co-op modunda da oynayabilirsiniz. Ancak bu sefer açık dünya yerine, yan ve ana görevler co-op moduna açık durumda. Şunu belirtmek gerekir ki bir görevi arkadaşınız ile yapıyorsanız sadece hostlayan kişiye görev kaydediliyor. Yani görevi bitirmek için siz arkadaşınızı davet etmelisiniz. Son olarak da Far Cry 5’te Arcade modu da bulunuyor. Bu mod da tekli veya çoklu oyuncu olarak oynayabiliyorsunuz ve harita yaratabiliyorsunuz. Harita yaratmak için gerekli olan eklentileri eski Far Cry oyunlarından veya Watch Dogs ve Assassin’s Creed gibi diğer Ubisoft oyunlarından da alabiliyorsunuz. Oyundaki bütün yan görevleri ve aktiviteleri tamamlarsanız 40 saati aşan bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.