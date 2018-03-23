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FBI’dan skandal iPhone itirafı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu FBI, soruşturmalarda kullandıkları şoke edici bir yöntemi itiraf etti. FBI’dan bir yetkili, ölü insanlara ait iPhone’ların Touch ID kilitlerini açmak için ölülerin parmak izlerini kullandıklarını açıkladı.

FBI’dan skandal iPhone itirafı!

iPhone, FBI’ın elindeki en dertli şeylerden biri. Soruşturmalarını açığa kavuşturmak için türlü türlü yöntemlere başvuran FBI, iPhone kilitlerini açmak için de her yolu deniyor. Ancak Apple’ın kullanıcısını korumaya yönelik sert güvenlik politikaları FBI’ı zora sokuyor. San Bernardino saldırganının iPhone’unu açmayı dahi reddeden Apple yüzünden FBI’da kendi çaresine bakıyor. Bu çarelerden biri de ölülerin parmak izleri.

FBI İPHONE’LARI AÇMANIN YOLUNU BULDU

FBI’da adli tıp uzmanı olarak çalışan Bob Moledor, FBI’ın iç yüzü hakkında şoke edici bir itirafta bulundu. Moledor, bir iPhone’un Touch ID kilidini açmak için o iPhone’un sahibi olan ölü insanın parmak izlerini kullandıklarını söyledi. Buna göre FBI’daki uzmanlar, ölünün parmak izlerini kopyalıyor ve kopyalanan parmak izlerini Touch ID’ye okutuyor. Böylece iPhone’un içinde bulunan ve soruşturmayı etkileyecek önemli bilgilere ulaşmak mümkün oluyor.

iphone

‘İPHONE X’İN FACE ID’SİNİ AÇMAK DAHA ZOR’

Bob Moledor’a göre iPhone X’i açmak ise diğer iPhone’lara göre oldukça zor. Zira Touch ID yerine yüz tanıma odaklı çalışan ve gözlerin dahi açık olmasını isteyen Face ID’yi kandırmak o kadar kolay değil. Tüm bunlar Apple’ın Face ID için dile getirdiği ‘çok güvenli’ söylemlerini doğrular nitelikte. Ancak parmak izi ile güvenliği sağlanan bir telefon kullanıyorsanız, öldükten sonra telefonumu kimse açamaz diye düşünmeyin. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, konuşmuyorum, FBI şık diye açıyor.

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Apple FBI iPhone Touch ID parmak izi iPhone FBI iPhone X yüz tanıma

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