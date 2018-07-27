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FIFA 19 çok farklı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

EA Sports tarafından geliştirilen ve önümüzdeki Eylül ayında raflardaki yerini alacak olan FIFA 19 için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan video seriye yeni eklenen aktif temas özelliğini gözler önüne seriyor.

FIFA 19 çok farklı olacak

Futbol oyunu denildiğinde akla gelen iki seriden biri olan FIFA, bu kategoride uzun yıllardan beri lider konumunda. Özellikle Avrupa’da sene boyunca en çok satan oyunlar listesinden inmeyen seri, yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak.
EA Sports tarafından geliştirilen FIFA 19, eğer bir aksilik çıkmazsa 28 Eylül’de raflardaki yerini almış olacak. Bu sene lisanslı ligler haricinde, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi de FIFA’da yer alacak.

Bilindiği üzere şimdiye kadar UEFA lisansları Konami’nin elindeydi. Konami sona eren anlaşmayı yenilemek istemeyince devreye EA Sports girdi.

Geliştirici stüdyo geçtiğimiz gün FIFA 19 için yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoya seriye eklenen yeni özelliklerden biri olan “Active Touch System” yani aktif temas sistemi ön plana çıkarılmış durumda.

Bu yeni sistem, oyundaki ilk dokunuşların önemini fazlasıyla arttırıyor. Özellikle ileri doğru atılan uzun paslarda, güzel bir ilk dokunuşun ardından gol ile burun buruna gelebiliyorsunuz.

Serinin eski oyunlarında, ilk dokunuşlar klasik tarzdaydı. Gelen topu kafa, göğüs ya da ayakla kontrol ederek atağa çıkmaya çalışıyordunuz. Yeni sistem ise ilk dokunuşla adam ya da adamları eksiltmenize olanak sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EA Sports fifa 19 oyun

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