FIFA 19 Türkiye fiyatları açıklandı!

EA Sports, 28 Eylül 2018 tarihinde FIFA 19‘u resmi olarak yayınlayacak. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun, bugün cep yakan Türkiye fiyatları açıklandı.
Yükselen kurdan dolayı son dönemde oyun fiyatlarının arttığına çok kez şahit olmuştuk. FIFA da bu yükselen kurlardan nasibini alıyor.
Oyunun tüm sürümlerinin ön sipariş fiyatı platformdan platforma farklılık gösteriyor. Gelin hep birlikte FIFA’nın Türkiye fiyatlarına bir göz atalım.
FIFA 19 standart sürüm ön sipariş fiyatları
Xbox One: 358 TL
PlayStation 4: 359 TL
PC: 345 TL
Şampiyon sürüm ön sipariş fiyatları
Xbox One: 458 TL
PlayStation 4: 450 TL
PC: 460 TL
Ultimate sürüm ön sipariş fiyatları
Xbox One: 498 TL
PlayStation 4: 500 TL
PC: 518 TL
Oyunun Nintendo Switch sürümünün fiyatları henüz belli olmadı. Ancak oyunun Nintendo Switch sürümünün FIFA 18 ile hemen hemen aynı olacağı Frostbite oyun motorunun Switch sürümünde olmayacağını belirtelim.
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