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FIFA 19, UEFA lisansını da altı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

Futbol oyunu denildiğinde akla iki seri geliyor. FIFA ve PES. Malum, bildiğiniz üzere Konami yıllardır lisans sorunlarıyla boğuşan bir firma. Lisanslar için servet ödemeyi pek mantıklı görmüyorlar. Direkt olarak bir ligin lisansını almak yerine, takımlarla tek tek anlaşma yoluna gidiyorlar.

FIFA 19, UEFA lisansını da altı

EA Sports ise bu tutumun aksine, lisanslara ayrı bir önem veriyor. Doğal olarak bu öz veri, FIFA serisini satış rakamları bazında açık ara zirveye taşıyor.

İşin lisans tarafında baktığımızda, PES’in FIFA’dan tek üstün yanının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansları olduğunu görüyoruz. En azından 2019’a kadar durum bu şekildeydi. Fakat UEFA ve Konami 10 yıllık lisans anlaşmasını geçtiğimiz günlerde noktaladıklarını duyurmuşlardı. Konami yetkilileri, PES 2019 ile kulüp ve lig lisanslarına ağırlık vermeyi düşündüklerini açıklamışlardı.

Nitekim, Konami’den boşalan yeri EA Sports doldurdu. EA Sports’un FIFA oyunlarındaki spikerlerinden biri olan Evert ten Napel, FIFA 19 ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin lisans haklarının EA Sports’a geçtiğini doğruladı.
Böylece FIFA 19 ile Şampiyonlar Ligi müziği artık EA Sports için çalmaya başlayacak. Bu arada dip not olarak belirtelim. FIFA 2019, 9 Haziran’da tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
fifa 19 fifa 2019 EA Sports

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