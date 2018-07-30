Fifa 19'un yeni özellikleri detaylandırıldı!

EA Games, Fifa 19 adına üç yeni özellik duyurdu. Active Touch, Dynamic Tactics ve Timed Finishing adlı bu özellikler oyuncunun oyun deneyimine farklılıklar katmaya geliyor. Peki bu özellikler tam olarak ne işe yarıyor?

Topa sahip olma ve topla ilk buluşma anını düzenleyen Active Touch ile çalımı daha topa sahip olduğunuz anda yapabileceksiniz. Topla ilk buluştuğunuz noktada yaratıcılığınıza göre topu nasıl ve hangi yöne doğru kontrol edeceğiniz size kalıyor ve bu da gol pozisyonları veya boş alan yaratmak için yeni bir seçenek anlamına geliyor.

Bir diğer özelliğimiz ise Dynamic Tactics. Oyuncular artık ne kadar ofansif ya da defansif bir strateji izleyeceklerini, diziliş üzerinden de tasarlayabilecek.

Şimdiye kadar ki takımı ayarlardan atağa ne kadar kaldırırsanız, geriden o kadar futbolcu desteğe geliyordu, bu da kontra ataklar sebebiyle kolayca gol yemenize yol açacak açıklar vermenize sebep oluyordu.

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