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Fifa 19'un yeni özellikleri detaylandırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

EA Games, Active Touch, Dynamic Tactics ve Timed Finishing adlı yeni özelliklerini Fifa 19 için duyurdu.

Fifa 19'un yeni özellikleri detaylandırıldı!

EA Games, Fifa 19 adına üç yeni özellik duyurdu. Active Touch, Dynamic Tactics ve Timed Finishing adlı bu özellikler oyuncunun oyun deneyimine farklılıklar katmaya geliyor. Peki bu özellikler tam olarak ne işe yarıyor?

Topa sahip olma ve topla ilk buluşma anını düzenleyen Active Touch ile çalımı daha topa sahip olduğunuz anda yapabileceksiniz. Topla ilk buluştuğunuz noktada yaratıcılığınıza göre topu nasıl ve hangi yöne doğru kontrol edeceğiniz size kalıyor ve bu da gol pozisyonları veya boş alan yaratmak için yeni bir seçenek anlamına geliyor.

Bir diğer özelliğimiz ise Dynamic Tactics. Oyuncular artık ne kadar ofansif ya da defansif bir strateji izleyeceklerini, diziliş üzerinden de tasarlayabilecek.

Şimdiye kadar ki takımı ayarlardan atağa ne kadar kaldırırsanız, geriden o kadar futbolcu desteğe geliyordu, bu da kontra ataklar sebebiyle kolayca gol yemenize yol açacak açıklar vermenize sebep oluyordu.

video:

Dynamic Tactics ile hücum ya da savunma seviyenize göre diziliş kurgulayıp, o dizilişe göre oyun stratejisi geliştirebileceksiniz.

Son olarak Timed Finishing ise son vuruşa odaklanan doğru zamanda doğru tuşa basmak üzerine kurulu. Eğer ekranda gözüken barda yeşil alanda tuşa basmazsanız, golü büyük ihtimalle kaçıracaksınız. Buna karşın zor pozisyonlarda yeşili tutturursanız gol atmanız yüksek ihtimal olacak ve takımınıza puan kazandıracaksınız.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
fifa 19 EA Games

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