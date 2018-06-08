Find X ile sessizlik bozuluyor

Fiyat/performans ürünleriyle sevilen Çinli markalar arasında yer almayı başaran Oppo, bir süredir koruduğu sessizliğini Find X ile bozacak. Saatler önce Weibo üzerinde ortaya çıkan modelin resmi çıkış tarihi duyuruldu. Paris’te düzenlenecek olan etkinlik, 19 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Akıllı telefonun beklenen özellikleri ise 6.42 inç WQHD ekran, Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 4000 mAh pilden oluşuyor. Ayrıca arka kısımda bulunan çift kameranın 5 kat kalite kayıpsız yakınlaştırma sağlayacağı tahmin ediliyor. Amiral gemilerine kafa tutacak olan X modeliyle yeni bir seriye de merhaba diyen Oppo, iddialı ürününün fiyatını ne olarak belirleyecek henüz belli değil. Hala doğrulanmamış olsa da 3 boyutlu yüz tanıma sisteminin cihaz bulunabileceği de konuşuluyor.

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