HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Find X ile sessizlik bozuluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Oppo’nun merakla beklenen yeni telefonu Find X’in resmi çıkış tarihi açıklandı. İşte üst düzey cihaza ait en son detaylar!

Find X ile sessizlik bozuluyor

Fiyat/performans ürünleriyle sevilen Çinli markalar arasında yer almayı başaran Oppo, bir süredir koruduğu sessizliğini Find X ile bozacak. Saatler önce Weibo üzerinde ortaya çıkan modelin resmi çıkış tarihi duyuruldu. Paris’te düzenlenecek olan etkinlik, 19 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Akıllı telefonun beklenen özellikleri ise 6.42 inç WQHD ekran, Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 4000 mAh pilden oluşuyor. Ayrıca arka kısımda bulunan çift kameranın 5 kat kalite kayıpsız yakınlaştırma sağlayacağı tahmin ediliyor. Amiral gemilerine kafa tutacak olan X modeliyle yeni bir seriye de merhaba diyen Oppo, iddialı ürününün fiyatını ne olarak belirleyecek henüz belli değil. Hala doğrulanmamış olsa da 3 boyutlu yüz tanıma sisteminin cihaz bulunabileceği de konuşuluyor.

Snapdragon 850 tanıtıldı! İşte Snapdragon 850 özellikleri!

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Daimler AG çıkmaza girdiDaimler AG çıkmaza girdi
Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandıFransa'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin oppo find-x

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lenovo ürün ailesini genişletti

Lenovo ürün ailesini genişletti

Marc Jacobs Riley Touchscreen’i satışa sundu

Marc Jacobs Riley Touchscreen’i satışa sundu

Lenovo Z5’in çentikli ekranı tepki topladı

Lenovo Z5’in çentikli ekranı tepki topladı

Giyilebilir teknoloji pazarında farkı açıyor

Giyilebilir teknoloji pazarında farkı açıyor

BlackBerry Key2, çift arka kamerayla geliyor

BlackBerry Key2, çift arka kamerayla geliyor

Daimler AG çıkmaza girdi

Daimler AG çıkmaza girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.