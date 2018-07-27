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Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

Mozilla internet tarayıcısı Firefox’u bugün güncelledi. Mozilla’nın internet tarayıcısı bu güncelleme ile aynı Chrome’da olduğu gibi otomatik oynatılan videoları anında engelleyebiliyor. İşte güncellemenin detayları!

Firefox otomatik oynatılan reklamları engelliyor!

İnternet tarayıcıları savaşında sunduğu güvenlik ile dikkat çeken Mozilla, güncellemeler ile tarayıcısına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Google cephesinde 65 sürümü ile otomatik oynatılan videoların engellenmesi özelliği şimdi de Firefox’a geldi.

Güncelleme ile Mozilla’nın internet tarayıcısı sekmelerde otomatik olarak oynatılmaya başlatılan videoları isteğe bağlı olarak engelliyor. İnternet deneyimini olumsuz etkileyen videoların otomatik olarak oynatılması özelliğinin kapatılabilmesi, Mozilla cephesi açısından çok iyi olacak gibi görünüyor.

Hız ve RAM tüketimi konusunda Google Chrome‘u her sürümde geçmeyi başaran Mozilla’nın internet tarayıcısı, ilerleyen zamanlarda alacağı güncelleme ile yeni bir tasarıma kavuşması bekleniyor.

Reklam engelleme özelliği konusunda Opera gibi bir hamle yaparak, tarayıcının içerisine reklam engelleme hizmetini de eklemesi beklenen Mozilla’nın internet tarayıcısı, bakalım rakiplerinden ayrışmak için başka ne gibi yenilikler sunacak?

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Anahtar Kelimeler:
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