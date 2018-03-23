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Fiyat/Performans odaklı Meizu E3 ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Meizu’nun oldukça uygun fiyatlı orta seviye telefonu Meizu E3, Çin’de resmen tanıtıldı. Öyle gözüküyor ki model fiyatıyla ilgi odağı haline gelecek.

Fiyat/Performans odaklı Meizu E3 ortaya çıktı

Son dönemin yükselen Çinli yıldızlarından Meizu, orta seviyede ortalığı karıştıracak bir telefon duyurdu. Çin’de duyurusu yapılan cihaz fiyatıyla olduğu kadar özellikleriyle de hem güncel, hem de güçlü. Şimdi gelin tüm detaylara dikkatlice bakalım.

Meizu, yeni nesil bu etkileyici telefonunda, moda haline gelen çift kamerayı ve 18:9 oranlı paneli kullanmayı unutmamış. 5.99 inçlik bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve çerçeveleri nispeten daraltılmış; fakat çok iddialı olduğu söylenemez. Akıllı telefona gücüne veren yonga seti ise 8 adet Kryo 260 çekirdeğine sahip Snapdragon 636. Bu setle beraber tümleşik Adreno 509 grafik işlemci, 6 GB RAM ve 64/128 GB’lık depolama da birlikte geliyor. Öte yandan az önce de bahsettiğimiz gibi Meizu E3’te çift kamera kurulumu mevcut. Ana kamera 12 MP çözünürlüğündeki Sony IMX362 sensöründen; ikinci kamera ise yine Sony’nin 20 MP’lik IMX350’sinden oluşuyor. Kalite kayıpsız 2.5 kat zoom yapma imkanı sağlayan bu ikiliye çift tonlu led flaş da destek veriyor. Çinli şirket, ön kısımda ise 8 MP‘lik bir sensör tercihinde bulunmuş. Telefonun parmak izi sensörü ise Sony’den alışık olduğumuz şekilde sağ kısımda yer alıyor.

Tüm bu etkileyici detayların yanında, Android 7.1 ile gelerek bir miktar hayal kırıklığı oluşturan E3’ün fiyatı ise bunu telafi edebilecek nitelikte. Meizu’ya göre telefon önümüzdeki ay (güncel kurla) yaklaşık 285 dolardan satışa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu E3 akıllı telefon

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