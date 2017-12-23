Fiyat/Performans telefonu Samsung Galaxy J2’nin özellikleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy J2(2018), özellikleri ve fiyatı teknoloji meraklıları tarafından merak ediliyordu. İnternete sızan özellikler ile Samsung Galaxy J2’nin renk çeşitleri de ortaya çıktı. İşte Samsung’un giriş seviyesi telefonu Galaxy J2’nin özellikleri…

SAMSUN GALAXY J2 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yenilenen Galaxy J2, maalesef tasarım konusunda yenilik bekleyenleri hayal kırıklığına uğratıyor. Zira, geçen yıl tanıtılan Galaxy J2 ile benzer bir tasarıma sahip olan cihazın, özellikle üst ve alt çerçeveleri oldukça kalın.

Ekran boyutu 5 inç seviyesine yükselirken Samsung, çözünürlüğü 960×540 piksel olarak sabit tuttuğu için piksel yoğunluğu 234 PPI seviyesine düştü.

Cihazın teknik özellikleri ise giriş seviyesi cihazlar için oldukça standart. Qualcomm'un Snapdragon 425 işlemcisinden güç alan akıllı telefonda, 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

2600 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen Galaxy J2'nin arka tarafında 8 MP, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Her iki kamerada flaş yer alırken, cihaz Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkacak. Galaxy J2'nin 136 dolardan satışa sunulacağı düşünülüyor.