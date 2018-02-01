Fiziksel mağaza için düğmeye bastı

Çinli firma uzak doğunun ardından dünya çapında genişlemeye devam ediyor. Uzun süredir Avrupa pazarında bulunmakta olan şirket, İtalya’ya fiziksel mağaza açarak işi daha da büyütüyor. Milan’da açılacak olan Mi Store’un ardından Yunanistan, İspanya ve Hindistan’a da birer şubenin açılacak.

Yeni mağazasını “Ciao Italia” mottosuyla Facebook sayfasından duyuran şirket, fazlasıyla ses getirmiş gibi görünüyor. Ayrıca Xiaomi, Huawei gibi yeni Çin markalarının ABD pazarına açılma isteği de bulunuyor fakat bildiğiniz gibi o konuda bazı politik engeller mevcut. Dolayısıyla bu gibi Çin şirketlerinin dünyanın en batısında tam olarak faaliyet göstermesi zor olacak gibi gözüküyor.

Umuyoruz ki bu gibi yeni şirketler ülkemiz piyasasına da resmen girerek rekabete katkı sağlarlar.

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