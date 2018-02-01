HABER

Fiziksel mağaza için düğmeye bastı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 01.02.2018 10:58 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin dünyaya açılma planları kapsamında şimdi de İtalya’ya fiziksel “Mi Store” açacağı duyuruldu. Planlar bununla sınırlı değil.

Fiziksel mağaza için düğmeye bastı

Çinli firma uzak doğunun ardından dünya çapında genişlemeye devam ediyor. Uzun süredir Avrupa pazarında bulunmakta olan şirket, İtalya’ya fiziksel mağaza açarak işi daha da büyütüyor. Milan’da açılacak olan Mi Store’un ardından Yunanistan, İspanya ve Hindistan’a da birer şubenin açılacak.

Yeni mağazasını “Ciao Italia” mottosuyla Facebook sayfasından duyuran şirket, fazlasıyla ses getirmiş gibi görünüyor. Ayrıca Xiaomi, Huawei gibi yeni Çin markalarının ABD pazarına açılma isteği de bulunuyor fakat bildiğiniz gibi o konuda bazı politik engeller mevcut. Dolayısıyla bu gibi Çin şirketlerinin dünyanın en batısında tam olarak faaliyet göstermesi zor olacak gibi gözüküyor.

Umuyoruz ki bu gibi yeni şirketler ülkemiz piyasasına da resmen girerek rekabete katkı sağlarlar.

Wesley Snipes, Blade 4 için kapıları açtı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Xiaomi fiziksel mağaza mi store

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?

iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?

Samsung çeyrek raporunu yayınladı

Samsung çeyrek raporunu yayınladı

Video indirmek artık mümkün!

Video indirmek artık mümkün!

iOS 12 nasıl olacak? Köklü değişiklik geliyor mu?

iOS 12 nasıl olacak? Köklü değişiklik geliyor mu?

Elektronik sigara içenlere kötü haber

Elektronik sigara içenlere kötü haber

Facebook ve Instagram'da bitcoin yasağı!

Facebook ve Instagram'da bitcoin yasağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.