Flaş gelişme! Tüm özellikleri belli oldu

Bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının çıkışına hazırlanan Samsung, bir yandan da daha düşük fiyatlı seçenekler sunmayı ihmal etmiyor. Güney Koreli teknoloji devi giriş seviyesi akıllı telefonlarına çok yakında bir yenisini daha ekleyecek. Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy J2 (2018) bugün bir kez daha görüldü.

Galaxy J2 (2018)’in teknik özellikleri arasında 5 inç Super AMOLED ekran, 1.5 GB RAM, 16 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı desteği, Snapdragon 425 yonga seti, 1.4 GHz dört çekirdekli Cortex-A53 CPU ve 2600 mAh batarya bulunuyor. Telefonun arka kamerası 8, ön kamerası ise 5 megapiksel.

Başta Rusya olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak Galaxy J2 (2018)’in yaklaşık 115 euroya satışa çıkması bekleniyor.

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