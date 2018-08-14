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Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Amerikan otomotiv devi Ford Motor Company, önümüzdeki beş yıl boyunca şirkete yaklaşık 26 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlayacağı öngörülen bir planı devreye soktu. İşte detaylar.

Ford büyük tasarruf planını açıkladı!

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor Company, kısa sürede araçlarını inşa ettiği mimari platform çeşidini 30’dan 9’a indirmeyi başardı. Bununla maliyetleri düşürmek ve parça tedarikini kolaylaştırmayı amaçlayan şirket artık işi daha ileri boyuta taşımak istiyor.

Ford, önümüzdeki yıllarda mimari platform sayısını beşe indirmek istiyor!

Önümüzdeki yıllarda araçlarına kullandığı mimari platform sayısını 9’dan 5’e indirmeye karar veren şirket, bu sayede üretimdeki verimliliğin artacağına inanıyor. Ford, önümüzdeki dönemde arkadan itişli, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli olan geleneksel içten yanmalı, melez hibrid ve tam elektrikli güç  ünitelerine sahip tüm modelleri beş farklı mimari platformda buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede otomobil, SUV, crossover ve ticari van modellerini beş farklı yekpare platform üzerine inşa edilebilecek.

Amerikan üretici tüm modellerini % 70 oranında bir modüler yaklaşımla üretmek istiyor. Bunun yanı sıra mühendislik ve ürün geliştirme alanlarında yapılan bir takım iyileştirmeler ile birlikte üretimde % 20 ila % 40 arasında bir tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Tabii bu süreçlerin kolaylaşması yeni bir modelin prototip halden showroomlara gelişini ve yola çıkışını da hızlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ford Ford Motor Company teknoloji

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