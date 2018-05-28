Ford kompakt SUV tam elektrikli olacak!

Ford Romania, hali hazırda 2.000’i aşkın çalışanı ile yıllık 7 milyar avro net getirisi olan gelişmiş bir üretim tesisi. ABD merkezli Ford Motor Company, bu tesisi 2008 yılında Romanya hükümetinden satın aldı. Şirket bu tarihten itibaren buraya 1.8 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Romanya’da ikinci bir EcoSport kompakt SUV üretimi kararı alan şirket, fabrika kapasitesini arttırmak için büyük bir seferberlik ilan etti. Hali hazırda 4.400 kişinin çalıştığı fabrikaya ek 1.500 işçi alınmasına karar verildi. Yeni istihdam edilecek işçiler üçüncü vardiya da görev alacak. Ayrıca tesisteki boya, kontrol ve şasi üretim bölümlerindeki verimliği arttırmak için 500’den fazla robot satın alınacak.

Yeni üretilecek modelin ne zaman seri üretime geçeceği hakkında pek fazla bilgi olmasa da tahminler yeni modelin 2019 sonu yada 2020 başlarında yola çıkacağı yönünde. Romanya’daki tesise yapılan bu büyük yatırım Ford’un Avrupa pazarındaki rekabet gücünü korumak için gerekli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Şirketin Avrupa bölge CEO’su Steven Armstrong yapılan yatırım hakkında “Romanya’daki üretime ikinci bir aracın eklenmesi tesisimizin operasyonel yeteneğinin bir kanıtıdır. Ayrıca bölgedeki parça tedarikçileri ve yerel halk ile olan güçlü ilişkilerimizin açık bir göstergesidir” dedi.

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