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Ford Mustang GT 5.0 V8 yollara düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

2018 Ford Mustang, markanın beklediğinden çok daha iyi bir satış performansı sergiledi. 54 yaşına giren kült model daha şimdiden 30.000 adet sattı.  

Ford Mustang GT 5.0 V8 yollara düştü

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor Company, 1964 yılından beri ürettiği efsanevi modeli Mustang’i kapsamlı bir şekilde elden geçirdi. Revize edilen Ford Mustang, Chevrolet Camaro 6.2 ve BMW M2 için dişli bir rakip gibi gözüküyor. İlk bakışta markanın Amerikan ikonu modelinde Avrupa performans çizgisinde bir takım iyileştirmelerin yapıldığı gözden kaçmıyor.

Yeni Ford Mustang için pek fazla tasarım değişikliği yapılmamış. Ancak asıl değişiklik kaputun altında yer alıyor. Yeniden revize edilmiş bir Coyote 5.0 litrelik V8 motor artık çok daha güçlü. 7000 rmp’de 444 beygir güce ulaşan bu devasa motor 4600 rmp’de 389 lb ft tork üretimine sahip. Yeni modelde 10 hızlı otomatik şanzıman mevcut. Yenilenen motor ve vites kutusu yeni Mustang GT’yi sadece 4 saniyenin altında 0-100 km/s hıza çıkarırken Mustang GT maksimum 250 km/s hız limitine sahip. Ayrıca araç için 23.3 mpg yakıt ekonomisi ve 270 g/km CO2 emisyon salınımı ölçüldü.
Mustang V8 gibi bir otomobil için 10 vitesli otomatik şanzımanın pek doğru bir seçim olduğunu söylemeyiz. Çünkü V8 gibi güçlü bir motorun 10 vitesli otomatik bir şanzıman ile ne kadar verimli bir etkileşime gireceğini kestirmek zor.

Ford Motor Company, her zaman olduğu gibi kalite ve lüksten ödün vermiyor. Avrupa’da 43,095 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mustang’in kabini son derece kaliteli malzemeler ile donatılmış. Bunun yanında kullanıcılara daha geniş bir renk yelpazesi, koltuk döşemeleri ve farklı boyutlarda jant seçenekleri sunuluyor. Otomobilin direksiyonunda ve süspansiyonunda ise bir takım yükseltmeler mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
Ford Mustang GT 5.0 V8 teknoloji

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