Fortnite 5.20 ile gelen yenilikler

Son dönemde adı Android ile anınan Battle Royale türündeki Fortnite, bugün yepyeni bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Odağında iOS ve Nintendo Switch olan Fortnite 5.20 sürümü ile bu cihazlardaki sorunları çözüyor.

Fortnite 5.20 ile oyunun iOS ve Switch sürümlerinde performans artışı yaşandığı gibi grafiklerde de gözle görünür iyileştirmeler yapılıyor.

Hata Düzeltmeleri

İçerik mağazası ve etkinlik mağazasında kalan süreler artık Battle Royale’de de, Dünyayı Kurtar’da da doğru şekilde görünecek.

Belirli etkileşimler artık silah doldurma işlemini bölecek.

Varsayılana Sıfırla ayarı artık tüm tuşları olması gerektiği gibi varsayılan ayarlara sıfırlayacak.

Tuş ayarlarını değiştirirken zaten başka bir eylemin tanımlanmış olduğu bir tuşa eylem atandığında onay kutusu çıkacak.

Otomatik silahlarda ateş etme tuşuna tıklatıp sonra hemen basıp basılı tutmaya devam edildiğinde ses efektinin kesilmesi sorunu giderildi.

Oyun kumandası kullanırken birden fazla seçim kutucuğunun belirmesine sebep olan hata giderildi.

Dahili nesne referansı arama sistemlerinin bellek kullanım miktarı azaltıldı. Bu, bellek çökmelerinin önüne geçmeye yardımcı olacak.

Ses ayarları menüsündeki İngilizce olmayan ses cihazı isimleri artık doğru bir şekilde görünecek.

Sesli sohbeti kullanan oyuncular artık sık sık ekip değiştirdiklerinde yanlış kanallarına ve yanlış sesli sohbet kanallarına katılmayacak ve de çoğu zaman sesli mesaj yollayabilecek veya alabilecek.

Pencere modundaki fare imlecini kilitleme ayarı artık düzgün bir şekilde çalışacak. Alt-tab tuşlarına basmak fareyi kilitli olmaktan çıkaracak.

”Varsayılan Depar” etkin olduğunda “Depar Yeniden Doldurmayı İptal Eder” ayarı artık düzgün bir şekilde çalışacak.

Seçenekler ekranındaki ekran çözünürlüğü, 3D çözünürlük ve görüntü kalitesi ayarları arasındaki etkileşimden kaynaklanan görüntü sorunlarının bir kısmı giderildi.

Klavye tuşu kısayolunun arka planı okunabilirliğini arttırmak için güncellendi.

Grup oluşturma sistemi artık birini gruptan atmak veya terfi ettirmek gibi belirli mesajları yollarken bağlantı kesilmesine bağlı hatalara daha iyi karşılık veriyor. Bu sayede grupları yönetirken ortaya çıkan sorunlar da azalacaktır.

Silahlar ve Eşyalar

Çift Namlulu Pompalı Tüfek eklendi.

Otomat yeniden dengelendi.

Uzaktan Kumandalı Patlayıcılar’ın bulunma sayısı ve azami yığın boyutu azaltıldı.

Çifte Tabancalar, Hafif Makineli Tüfekler ve Av Tüfekleri’nin koşarken veya zıplarken kullanılmasından doğan isabet düşüşünün etkisi arttırıldı.

Bazen 6. aşama fırtınanın vermesi gereken hasardan 1 hasar daha az vermesine sebep olan bir sorun giderildi.

Kumandalı Füze ile etkileşime girildiğinde ortaya çıkan kopyalama hataları giderildi.