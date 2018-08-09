Fortnite 5.20 ile gelen yenilikler

Son dönemde adı Android ile anınan Battle Royale türündeki Fortnite, bugün yepyeni bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Odağında iOS ve Nintendo Switch olan Fortnite 5.20 sürümü ile bu cihazlardaki sorunları çözüyor.
Fortnite 5.20 ile oyunun iOS ve Switch sürümlerinde performans artışı yaşandığı gibi grafiklerde de gözle görünür iyileştirmeler yapılıyor.
Hata Düzeltmeleri
İçerik mağazası ve etkinlik mağazasında kalan süreler artık Battle Royale’de de, Dünyayı Kurtar’da da doğru şekilde görünecek.
Belirli etkileşimler artık silah doldurma işlemini bölecek.
Varsayılana Sıfırla ayarı artık tüm tuşları olması gerektiği gibi varsayılan ayarlara sıfırlayacak.
Tuş ayarlarını değiştirirken zaten başka bir eylemin tanımlanmış olduğu bir tuşa eylem atandığında onay kutusu çıkacak.
Otomatik silahlarda ateş etme tuşuna tıklatıp sonra hemen basıp basılı tutmaya devam edildiğinde ses efektinin kesilmesi sorunu giderildi.
Oyun kumandası kullanırken birden fazla seçim kutucuğunun belirmesine sebep olan hata giderildi.
Dahili nesne referansı arama sistemlerinin bellek kullanım miktarı azaltıldı. Bu, bellek çökmelerinin önüne geçmeye yardımcı olacak.
Ses ayarları menüsündeki İngilizce olmayan ses cihazı isimleri artık doğru bir şekilde görünecek.
Sesli sohbeti kullanan oyuncular artık sık sık ekip değiştirdiklerinde yanlış kanallarına ve yanlış sesli sohbet kanallarına katılmayacak ve de çoğu zaman sesli mesaj yollayabilecek veya alabilecek.
Pencere modundaki fare imlecini kilitleme ayarı artık düzgün bir şekilde çalışacak. Alt-tab tuşlarına basmak fareyi kilitli olmaktan çıkaracak.
”Varsayılan Depar” etkin olduğunda “Depar Yeniden Doldurmayı İptal Eder” ayarı artık düzgün bir şekilde çalışacak.
Seçenekler ekranındaki ekran çözünürlüğü, 3D çözünürlük ve görüntü kalitesi ayarları arasındaki etkileşimden kaynaklanan görüntü sorunlarının bir kısmı giderildi.
Klavye tuşu kısayolunun arka planı okunabilirliğini arttırmak için güncellendi.
Grup oluşturma sistemi artık birini gruptan atmak veya terfi ettirmek gibi belirli mesajları yollarken bağlantı kesilmesine bağlı hatalara daha iyi karşılık veriyor. Bu sayede grupları yönetirken ortaya çıkan sorunlar da azalacaktır.
Silahlar ve Eşyalar
Çift Namlulu Pompalı Tüfek eklendi.
Otomat yeniden dengelendi.
Uzaktan Kumandalı Patlayıcılar’ın bulunma sayısı ve azami yığın boyutu azaltıldı.
Çifte Tabancalar, Hafif Makineli Tüfekler ve Av Tüfekleri’nin koşarken veya zıplarken kullanılmasından doğan isabet düşüşünün etkisi arttırıldı.
Bazen 6. aşama fırtınanın vermesi gereken hasardan 1 hasar daha az vermesine sebep olan bir sorun giderildi.
Kumandalı Füze ile etkileşime girildiğinde ortaya çıkan kopyalama hataları giderildi.
Performans
Nintendo Switch’te büyük miktarda grafik işlemcisi iyileştirilmesi yapıldı. High-end forward görüntü oluşturmaya geçildi. Bu da çok fazla şeyin olduğu sahnelerdeki dinamik çözünürlüğü %10 arttırır.
Özelleştirilmiş sunuculardaki yükü hafifletmek için patlayıcıların yapılar üzerinde yaptıkları değişiklikler iyileştirildi.
Yapı nesneleri hasar aldıklarında ağ bağlantısını çok daha verimli kullanacak.
Yakın dövüş animasyonlarının izleri artık çok daha az miktarda ağ trafiği kullanacak.
C4 ağı kullanımı iyileştirildi, çarpma sesleri artık belirli bir menzilin dışındaki oyuncular tarafından duyulmayacak. Artık yalnızca çarpma eylemine yeterince yakın olan oyuncular tarafından duyulacak.
Oynanış
Silahın ateşlenme pozisyonu artık oyuncu eğilirken ve kalkarken oyuncunun gerçek pozisyonuna daha iyi uyum sağlıyor.
Eğilmek artık ifadeleri yarıda bölmeyecek ve oyuncular artık ifade kullanırken eğilemeyecek.
Belirli oyuncu modelleri artık kamera açılarını engellemeyecek veya yamaçlardaki nişan noktalarını kapamayacak.
Bir duvarın yıkılınca istemcide görünmez olmasına ama sunucuda hâlâ biraz canı varmış gibi görünmesine sebep olan bir sorun giderildi.
Havadayken belirli silahlarla nişan almaya çalışıldığında artık kamera ani bir şekilde geçiş yapmayacak.
Artık mevcut tuzaklar arasında seçim yaparken istenmedik bir şekilde seçilebilecek tuzaklar arasında geçiş yapılmayacak.
Eğilip kalkarken nişan alındığında veya nişandan çıkıldığında kameranın istemsizce ayarlanması sorunu giderildi.
Bir araç çevredeki bir cisme çarptığında görsel efektler artık normal bir şekilde oynayacak.
Market Arabalarını veya AGA’yı itmek için roketatar kullanırken çıkan sorunlar giderildi.
Yırtıktan atladıktan sonra ara sıra karşılaşılan planörün açılması sorunu giderildi.
İfade oynattıktan sonra silah değiştirmek artık doğru silah değiştirme animasyonunu oynatacak.
Mavi Gazoz artık yere devrildikten sonra iyileştirmeye veya kalkan vermeye devam etmeyecek.
Oyuncuların yerleştirdiği harita işaretleyicileri artık mini haritada veya dünya üzerinde titreşerek görünmeyecek.
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