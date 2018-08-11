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Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Android tabanlı akıllı telefon kullanıcılarının uzun süredir merakla bekledikleri Fortnite Android betası sonunda başladı. İşte betaya katılabilecek telefon modelleri.

Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!

Şimdiye kadar PC, konsollar ve iOS platformunda oldukça parlak bir performansa imza atan Fortnite sonunda Android için de geliyor. İlk etapta Samsung cihazlarına özel olarak kullanıma sunulacak olan Fortnite, sonrasında ise tüm Android işletim sistemli akıllı telefonlar için oynanabilir olacak.

Epic Games, geçtiğimiz gün gerçekleşen Galaxy Note 9 etkinliğinde Fortnite Android betası ile ilgili bazı bilgiler verdi. Yetkililer betanın etkinlik saati itibariyle start aldığını açıkladı. İlk etapta betaya yalnızca Samsung cihazlarının katılabileceği açıklandı.
Buna göre Fortnite Android betası için uyumlu cihaz listesi şu şekilde; Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4.

Zaten oyunun final sürümü de bir süre Samsung cihazlarına özel olacak. Bu arada Fortnite Android betası önümüzdeki günlerde tüm cihazlar için kullanıma sunulacak. Betayı oynayabileceğiniz diğer cihazlar ise şunlar.

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

HMD Global: Nokia 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Fortnite Android’de böyle görünüyor

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android Fortnite Android güncelleme

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