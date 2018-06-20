Fortnite'da bulunan Nazi amblemi ortalığı karıştırdı!

Geçtiğimiz gün bazı Fortnite Battle Royal oyuncuları oyunda Nazi amblemini andıran bir logo keşfettiler. Çıkan haberler üzerine başının daha fazla ağrıyacağını tahmin eden yapımcı firma Epic Games oyuna müdahale ederek, Nazi amblemini oyundan kaldırılacağını duyurdu. Aslına bakarsanız oyunda ulu ortada gözüken pek bir şey yok. Sadece malzemeleri birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan bir benzetmeden ibaret.
Fortnite Battle Royal oldukça büyük harita yapısıyla içinde keşfedecek çok fazla şey barındıran bir oyun. Harita içinde inşa yapılmasına da olanak veren Fortnite Battle Royal, bu yönüyle rakiplerinden ayrılıyor diyebiliriz.
Ancak geçtiğimiz gün yapılan bir keşif pek çok oyuncunun tepkisini çekti. Oyunda kendi döşedikleri zeminde metal parçaların birleştikleri noktada Nazi Partisi Svastika'ya benzer bir amblemin oluştuğu görüldü.
Oluşan bu amblem sosyal medyada oldukça tepki çekti. Haberlerin hızla yayılması üzerine Epic Games, gelecek hafta bir güncelleme yayınlayarak bu durumu düzelteceklerini ve artık metal parçalara birleştirildiğinde daha farklı görüneceklerini ifade etti.
Bakalım oyunun dünyasında başka ne gibi gizemler bizleri karşılayacak ilerde göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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