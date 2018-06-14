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Fortnite dünya kupası düzenleyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

Açık dünya oyunun türünün en yeni ve popüler örneklerinden biri olan Fortnite, dünya kupası düzenleyeceğini açıkladı.

Fortnite dünya kupası düzenleyecek

Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, yaptığı açıklamayla oyunun dünya çapında 125 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Açıklamasında e-spora ilişkin resmi planlarını ilk kez kamuoyuna duyuran firma, önümüzdeki yıl başlayacak Fortnite Dünya Kupası’nın detaylarını paylaştı.

Daha önce dünya çapındaki e-spor turnuvaları için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyuran firma, turnuvaların detaylarını açıkladı. Epic Games, dünyanın her yanındaki çevrimiçi etkinlikleri, topluluk etkinliklerini ve Fortnite turnuvalarını destekleyeceğini belirtti. Ayrıca firma bu etkinliklerin yalnızca profesyonel takımlara değil tüm Fortnite oyuncularına açık olacağını ve 100 milyon dolarlık bütçenin tüm etkinlikleri desteklemek için kullanılacağını vurguladı.

Herkese Açık Dev Mücadele

2018 içerisinde yapılacak Fortnite Dünya Kupası elemelerine isteyen her oyuncu katılabilecek ve başarısı doğrultusunda Dünya Kupası finaline katılıp büyük ödül için mücadele edebilecek. Dünya Kupası’nda ikili ve tekli maçlara ağırlık verilirken yıl içinde takım halinde mücadele etmek isteyen oyuncular için de bol bol etkinlik olacak.

Oyunun rekabetçi modunun tüm oyunculara açık olmasını isteyen Epic Games bu sebeple hiçbir takıma veya organizasyona ücret karşılığı özel yer ayırmayacak. Ayrıca Epic Games ile anlaşması olan organizatörler de bunu yapamayacak. Böylelikle Fortnite turnuvaları bütün oyunculara açık olacak ve kazanmak için beceri dışında bir kriter aranmayacak. Elemeler ile ilgili kuralların ve 2018 Sonbahar fikstürü gibi bilgilerin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

Fortnite'ı 125 milyon kişi oynuyor

Son olarak mayıs başında 50 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı açıklanan oyunun 12 Haziran itibariyle dünya çapında tüm platformlarda 125 milyon oyuncu tarafından oynandığı belirtildi. Böylelikle Fortnite bir yıl içinde dünyanın en çok oynanan oyunu olmayı başardı.

PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS ve son olarak Nintendo Switch platformlarında tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite’ın yakın zamanda Android sürümünün de çıkması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku


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Fortnite fortnite dünya kupası

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