Fortnite dünya kupası düzenleyecek

Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, yaptığı açıklamayla oyunun dünya çapında 125 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Açıklamasında e-spora ilişkin resmi planlarını ilk kez kamuoyuna duyuran firma, önümüzdeki yıl başlayacak Fortnite Dünya Kupası’nın detaylarını paylaştı.

Daha önce dünya çapındaki e-spor turnuvaları için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını duyuran firma, turnuvaların detaylarını açıkladı. Epic Games, dünyanın her yanındaki çevrimiçi etkinlikleri, topluluk etkinliklerini ve Fortnite turnuvalarını destekleyeceğini belirtti. Ayrıca firma bu etkinliklerin yalnızca profesyonel takımlara değil tüm Fortnite oyuncularına açık olacağını ve 100 milyon dolarlık bütçenin tüm etkinlikleri desteklemek için kullanılacağını vurguladı.

Herkese Açık Dev Mücadele



2018 içerisinde yapılacak Fortnite Dünya Kupası elemelerine isteyen her oyuncu katılabilecek ve başarısı doğrultusunda Dünya Kupası finaline katılıp büyük ödül için mücadele edebilecek. Dünya Kupası’nda ikili ve tekli maçlara ağırlık verilirken yıl içinde takım halinde mücadele etmek isteyen oyuncular için de bol bol etkinlik olacak.