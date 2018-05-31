Fortnite için güncelleme geldi!

Güncelleme ile sürüm 4.3.0‘a yükselen oyuna sesli chat özelliği geldi. Artık grubunuzla sesli sohbet etme özelliğini ayarlardan açabilirsiniz. Sohbet Bas-Konuş yöntemiyle yapılıyor. Güncelleme ile ayrıca kontrol sisteminde de değişiklikler yapılıyor

Özelleştirilebilir kontroller özelliği sayesinde oyundaki kontrolleri dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Şimdilik sadece App Store‘da yer alan oyun, yaz aylarında Android platformuna da gelecek.

Mobilde aylık elde ettiği cirolar ile konsollardaki AAA yapımların karını geride bırakan oyun, daha uzun yıllar popülerliğini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Özellikle mobilde konsol deneyimi sunması ve yaz aylarında Android‘e de gelecek olması oyunun popülerliğini iyice arttıracaktır.

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