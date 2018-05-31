HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fortnite için güncelleme geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.05.2018 08:51 | Son Güncelleme

PUBG’ye rakip olarak geliştirilen Battle Royale türündeki Fortnite, PC, PlayStation 4 ve Xbox One’ın ardından iOS platformuna da adım atmıştı. iOS’te grafikleri ile konsolları aratmayan oyun, bugün yeni bir güncelleme aldı.

Fortnite için güncelleme geldi!

Güncelleme ile sürüm 4.3.0‘a yükselen oyuna sesli chat özelliği geldi. Artık grubunuzla sesli sohbet etme özelliğini ayarlardan açabilirsiniz. Sohbet Bas-Konuş yöntemiyle yapılıyor. Güncelleme ile ayrıca kontrol sisteminde de değişiklikler yapılıyor

Özelleştirilebilir kontroller özelliği sayesinde oyundaki kontrolleri dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Şimdilik sadece App Store‘da yer alan oyun, yaz aylarında Android platformuna da gelecek.

Mobilde aylık elde ettiği cirolar ile konsollardaki AAA yapımların karını geride bırakan oyun, daha uzun yıllar popülerliğini kaybetmeyecek gibi görünüyor. Özellikle mobilde konsol deneyimi sunması ve yaz aylarında Android‘e de gelecek olması oyunun popülerliğini iyice arttıracaktır.

Bethesda Fallout 76 için gün sayıyor

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
A6 Plus Türkiye’de satıştaA6 Plus Türkiye’de satışta
Router kavramına yeni bir boyut kazandırıyorRouter kavramına yeni bir boyut kazandırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fortnite Battle Royale teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor

WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor

A6 Plus Türkiye’de satışta

A6 Plus Türkiye’de satışta

Router kavramına yeni bir boyut kazandırıyor

Router kavramına yeni bir boyut kazandırıyor

Xiaomi Redmi 6A’nın özellikleri belli oldu

Xiaomi Redmi 6A’nın özellikleri belli oldu

Gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak

Gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacak

Volkswagen üçüncü fabrikanın yerini açıkladı!

Volkswagen üçüncü fabrikanın yerini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.