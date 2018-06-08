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Fortnite neden bu kadar popüler hiç merak ettiniz mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

PUBG ile büyük savaş veren Fortnite, gün geçtikçe daha da popülerleşiyor. Ülkemizdeki oyuncular da dahil olmak üzere birçok oyuncuyu kendisine çeken Fortnite nasıl oldu da bu kadar popüler oldu?

Fortnite neden bu kadar popüler hiç merak ettiniz mi?

Fortnite son zamanlarda artan Battle Royale oyun türü ailesinin yeni ürünü. Oyun ilk çıktığında PUBG ile meşgul olan oyunseverler bir anda Fortnite’a geçmeye başladı. Bu geçiş akımı o kadar genişledi ki Fortnite telaffuzu zor rakamlarla büyümeye ve her gün binlerce yeni oyuncuyu daha kendisine çekmeye başladı. Peki sadece bir oyun olan Fortnite nasıl bu kadar popüler olabildi?

OYUNCULARIN FORTNİTE OYNAMASININ NEDENLERİ

Fortnite’ın en çekici yanı ücretsiz olması. Bedava indirilebilen bir oyun olan Fortnite dar kesimli olsa dahi oyun oynamaktan vazgeçmeyen oyuncular için bir veli nimet. Ayrıca oyunun bir de 100 milyon dolarlık büyük ödülü var. Bu saydığımız nedenler ile her kesime ulaşabilen ve ilgi çeken oyun kısa sürede tam 45 milyon oyuncuyu kendisine çekmeyi başardı. Anneler ve babalar da ilginç bir şekilde çocuklarının Fortnite oynamasından endişe duymamaya başlayınca oyun kitlesini katlayarak arttırdı.

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ANNE BABALAR FORTNİTE’TAN KORKMUYOR

Guardian’ın haberine göre, Fortnite oyunu ebeveynler için bir endişe kaynağı değil. Araştırmaya göre birçok aile çocuğunun Fortnite oynamasına izin veriyor. Birçoğu diğer birçok oyunda söylediği ‘’kalk bilgisayarın başından’’ söylemlerini Fortnite için söylemiyor. Bunun arkasında ise Fortnite’ın ekip ruhu, iletişim ve uzlaşma gibi öğrenilmesi gereken yetenekleri geliştirdiği düşüncesi var.

EPİC GAMES: ‘FORTNİTE SPOR OLACAK’

Epic Games’in büyük umutlarla piyasaya sunduğu oyun artık bir spor etkinliği olmak üzere. Epic’in geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklama ile gelecek yıl turnuvalarda oynanmaya başlanacağı duyurulan Fortnite, birincisine ise 100 milyon dolar verecek. PUBG ile olan rekabeti sık sık dile getirilen hatta mahkeme salonlarına taşınan Fortnite, bu gidişle PUBG’yi nakavt edecek. Hele bir de Fortnite Mobile çıkarsa PUBG’nin işi oldukça zorlaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Fortnite oyun PUBG

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