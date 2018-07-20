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Fortnite para basıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:03 | Son Güncelleme

PC, konsol ve mobil platformlarda geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite, geçtiğimiz ay 1 milyar dolarlık geliriyle rekor kırdı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Fortnite para basıyor

Oyun dünyasındaki düzen değişmeye devam ediyor. Artık yapımcılar oyunu satarak değil, oyun içerisindeki eşyaları satarak para kazanmaya başlamış durumdalar. Bu yöntemin en güncel örneği ise Fortnite diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında son dönemde çıkan oyunların büyük bir çoğunluğunun F2P tarzında yapımlar olduğunu görüyoruz. Bu durumun temel sebebi artık F2P tarzındaki yapımların, geliştiricilere daha fazla para kazandırıyor oluşu.

Aslında durumun özeti son derece basit. Oyunu yap, ücretsiz olarak oyunlara sun ve oyun içerisinde gerçek parayla satılan envanterler sayesinde sürekli para akışı sağla.

Günümüzde bu mantalite ile çarklarını döndüren pek çok yapım olduğunu söyleyebiliriz. Zira Epic Games imzası taşıyan Fortnite da bunlardan biri.

Gerek PC’de, gerek konsollarda gerekse de iOS platformunda ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Fortnite, geçtiğimiz ay 1 milyar dolarlık gelir elde etti.

Peki oyun severlere ücretsiz olarak sunulan bir yapım nasıl oluyor da bu kadar fazla para kazandırabiliyor? Cevabı son derece basit. Tabi ki oyun içi satın alımlar sayesinde.

Sızdırılan son raporlara göre, Epic Games tarafından geliştirilen Battle Royale temalı yapım, geçtiğimiz ay 1 milyar dolarlık bir gelire imza atmış durumda. Böylece Epic Games’in oyunu bu rakamlarla F2P kategorisinde en fazla gelir elde eden yapımlar arasında da açık ara önde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite oyun

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