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Fortnite porno sektörünü vurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

E3 2018 oyun fuarında düzenlenen Fortnite Pro-Am turnuvası sırasında ünlü porno sitelerinin trafik kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Fortnite porno sektörünü vurdu!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, her geçen gün oyuncu sayısını hızla artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün oldukça ilginç bir olay yaşandı. Şimdi porno sektörü ile oyun dünyasının ne alakası var diyebilirsiniz ancak Fortnite Pro-Am turnuvası, porno endüstrisine ağır darbe vurmayı başardı.

Son dönemde PUBG Corp ile başı belada olan Fortnite buna rağmen oyuncu sayısını arttırmaya devam ediyor. Henüz Android gibi kalabalık bir ekosisteme girmemiş olmasına rağmen oyun önemli bir rakamı geride bıraktı. Beğenilen ve hızlı bir şekilde benimsenen Fortnite bugün itibariyle 125 milyon oyuncu sayısına ulaşmış durumda.

Diğer yandan porno sektörü dahi Fortnite'ın büyümesinden etkileniyor. Porno endüstrisinin etkinlik sürecinde yüzde 13.57’lik kaybı, dikkat çekici.Geçen hafta E3’te düzenlenen Fortnite Pro-Am turnuvası milyonlarca insanın ilgi odağı olmayı başardı.

Ünlüler ile Youtuber'lar arasında yaşanan kıyasıya savaş haliyle porno meraklılarında ilgisini çekmişe benziyor. Dünya’nın dört bir yanından herkesin izlediği bu turnuva süresince, ünlü porno siteleri oyuncu trafiği konusunda büyük bir sıkıntı yaşadı.

Yaşanan yüzde 13.57’lik oyuncu trafiği kıtlığı turnuva bittikten bir kaç saat sonra eski haline geri döndü.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Fortnite E3 2018

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