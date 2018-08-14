HABER

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

Paris merkezli uluslararası eğlence ajansı Dare.Win, yeni iş ilanlarını Fortnite üzerinden yayınlıyor.

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, şu sıralar ilginç olaylar içerisinde kavruluyor. Fortnite popülerleştikçe de markalar, ajanslar bunu değerlendirmek amacıyla farklı yollara başvurabiliyor. Paris merkezli uluslararası eğlence ajansı Dare.Win de oyun üzerindeki ilk iş ilanını yayınlayan şirket oldu.

Dare.Win, pek çok küresel markayla çalışan bir uluslararası eğlence ajansı.

Müşterileri arasında Netflix, Spotify, Ubisoft, YouTube, Hermès gibi isimler yer alıyor. Paris’teki ofisleri için 6 aylık bir staj dönemiyle yaratıcı ekip oluşturulacak. İlgilenen kişilerin @DarewinFr hesabını PSN üzerinden eklemeleri isteniyor.
Fortnite üzerinden iş görüşmesi!

Böylece birlikte oyun oynanabilecek bir zaman belirlenebilecek. Yani oyun oynarken, hayatta kalmaya çalışırken bir taraftan da işi kapabilecek isimler aranıyor.

Her geçen gün Fortnite hakkında ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle bu eğlencenin iş dünyasına da sıçrayışı bir bakıma güzel bir haber. Bu ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi. Düşünsenize, işvereniniz ile iki üç el Fortnite attığınızı. Bana kalırsa oldukça eğlenceli bir aktivite gibi geliyor.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iş dünyası ile oyun dünyasının ortaklaşa bir yolda ilerlemesi doğru bir yöntem midir?

Kaynak: Teknolojioku

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Oppo R17 tanıtıldı!Oppo R17 tanıtıldı!
Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fortnite teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

Oppo R17 tanıtıldı!

Oppo R17 tanıtıldı!

Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

Huawei Mate 20 Lite sızdırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.