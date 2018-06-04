Fortnite ve PUBG'ye yeni rakip: Battlefield 5

Battlefield 5 duyurulalı pek fazla bir şey olmadı. Henüz daha ilk sade oynanış görüntülerine erişememiz olsak bile EA tarafından Battlefield 5'ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan yeni bilgilere göre, Battlefield 5'te paraşütle haritaya inilen bir mod olacak.

Tabii paraşütle haritaya inilecek denince akla Battle Royal modu gelse de, modun nasıl olduğuyla ilgili açıklamalar, bu modun dinamiklerinin daha farklı olacağına yönelik ipucu veriyor. Battlefield 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Airborne olarak oyuncuların beğenisine sunulacak olan bu mod, düşman saflarına paraşütle iniş yapacağımız ve saldırı veya savunma odaklı ilerleyişimizi sürdürmeye çalışacağız.

EA, Battlefield 5 ile daha fazla takım oyununa odaklı bir oyun üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Özellikle, getireceği yeni klan sistemi üzerinde büyük değişiklikler olacağı belirtiliyor. Birçok modu içerisinde barındıracak olan Battlefield 5, bakalım Airborne ile bizlere neler sunacak hep beraber göreceğiz. Battlefield V 19 Ekim’de PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya çıkacak.

Battlefield 5'e Battle Royale modu mu geliyor?

