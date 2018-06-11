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Forza macerası devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Otomobil yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği Forza Horizon 4 sonunda resmi olarak duyuruldu.

Forza macerası devam ediyor

Microsoft ve Playground Games Microsoft platformalarına özel olarak geliştirilen Forza Horizon'un yeni sürümünü E3 2018 etkinliğinde tanıttı. Uzun yıllardır Xbox One ve PC platformlarının popüler oyunu haline gelen Forza Horizon, dördüncü sürümü ile birçok yenilik ve güncelleme getiriyor.

Forza Horizon4, 450'den fazla araç seçeneğine sahip

Dünyanın en büyük otomobil festivalinde dinamik mevsimler her şeyi değiştirecek. Paylaşımlı bir açık dünyada güzel ve tarihi İngiltere'yi ister tek başınıza, isterseniz de başkalarıyla ekip kurarak keşfedebileceksiniz yeni oyunda. 450'den fazla araç seçeneği ile Forza Horizon 4, Horizon dünyasında süper star olmanız için kendi her türlü imkanları sizleri sunuyor olacak.

Dinamik hava değişimlerine yeni bir bakış açısı getiren Forza Horizon 4, Xbox One X tarafında 4K destekli olarak çıkışını gerçekleştirecek. Xbox One platformunun yanı sıra PC için de çıkacağı açıklanan oyun, Microsoft'a özel olduğundan sadece bu iki platformda yayınlanacak.

Microsoft'tan strateji değişikliği

Ayrıca Playground Games'i yıllar sonra satın alma kararı alan Microsoft, bu hareketi ile stüdyoyu nihayet birinci parti stüdyosu olarak sahnelerde gösterecek. Böylelikle tıpkı Sony gibi artık Microsoft'ta birinci parti oyunlarına önem vermeye başlamış olacak. Arcade oynanışı ve çevre etkileşimi ile deneyimi bir tık daha üste çıkartmayı planlayan yeni Forza Horizon, 2 Ekim 2018'de raflardaki yerini almış olacak.

Forza Horizon 4 Türkçe desteği ile geliyor

Forza Horizon 4'ün en önemli özelliği ise Türkçe dublaj desteğinin gelmiş olması. Bu sayede Türkçe de oynanabilecek oyun, Microsoft'un Türkiye'ye daha fazla ilgi göstermeye başladığı anlamına da geliyor. Ne diyelim: Darısı diğer Microsoft oyunlarının başına.

Kemerleri bağlayın Forza Horizon 4 geliyor!

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Anahtar Kelimeler:
Forza Forza Horizon 4

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