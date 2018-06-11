Forza macerası devam ediyor

Microsoft ve Playground Games Microsoft platformalarına özel olarak geliştirilen Forza Horizon'un yeni sürümünü E3 2018 etkinliğinde tanıttı. Uzun yıllardır Xbox One ve PC platformlarının popüler oyunu haline gelen Forza Horizon, dördüncü sürümü ile birçok yenilik ve güncelleme getiriyor.

Forza Horizon4, 450'den fazla araç seçeneğine sahip

Dünyanın en büyük otomobil festivalinde dinamik mevsimler her şeyi değiştirecek. Paylaşımlı bir açık dünyada güzel ve tarihi İngiltere'yi ister tek başınıza, isterseniz de başkalarıyla ekip kurarak keşfedebileceksiniz yeni oyunda. 450'den fazla araç seçeneği ile Forza Horizon 4, Horizon dünyasında süper star olmanız için kendi her türlü imkanları sizleri sunuyor olacak.

Dinamik hava değişimlerine yeni bir bakış açısı getiren Forza Horizon 4, Xbox One X tarafında 4K destekli olarak çıkışını gerçekleştirecek. Xbox One platformunun yanı sıra PC için de çıkacağı açıklanan oyun, Microsoft'a özel olduğundan sadece bu iki platformda yayınlanacak.

Microsoft'tan strateji değişikliği