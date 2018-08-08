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Fossil Q Venture HR ve Q Explorist HR tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Amerikalı saat üreticisi Fossil, yeni akıllı saatlerini tanıttı. Q Venture HR ve Q Explorist HR adını taşıyan Android Wear saatler önsiparişe sunuldu.

Fossil Q Venture HR ve Q Explorist HR tanıtıldı

Dünyanın önde gelen saat üreticilerinden Fossil, akıllı saat modellerine yenilerini ekliyor. Amerikalı saat üreticisi, iki Android Wear saatinin dördüncü nesil versiyonlarını tanıttı. Q Venture HR ve Q Explorist HR adını taşıyan akıllı saatler, önsiparişe sunuldu.

İki model arasındaki temel fark boyutları. Explorist’in çapı 45 mm olarak açıklanırken, Venture’nin çapı 40 mm olarak açıklandı. Buna bağlı olarak saatlerin değiştirilen bilen kordonlarının boyutları da farklılık gösteriyor.

İki saatin boyutları farklı olsa da bu durum fiyatlara yansımıyor. Şirket yeni akıllı saatlerini aynı fiyata satışa sundu. Deri kordonlu versiyon 255 dolara, paslanmaz çelik kordonlu versiyon ise 275 dolara satışa sunuldu.

Adlarındaki HR ibaresinden de anlaşılacağı gibi şirketin yeni akıllı saatleri kalp atışı sensörüyle geliyor. Şirketin yeni nesil akıllı saatlerinde sunduğu bir diğer yeni özellik ise GPS. Ayrıca saatlere eklenen NFC özelliği sayesinde yeni modeller Google Pay’e de uyumlu.

Q Venture HR ve Q Explorist HR için önsipariş veren kullanıcılara teslimat 26 Ağustos’ta başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fossil Q Venture HR Q Explorist HR Fossil

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