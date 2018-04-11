Fotoğraflar asıl şimdi coşacak: Odak modu Instagram’a geldi!

Instagram, uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Instagram Direct’i ayrı bir mesajlaşma uygulamasına dönüştüren, GIF özelliğini Instagram hikayelerine tekrar ekleyen Instagram sıradaki yeniliğini uygulamasının fotoğraf çekim yeteneklerine getirdi.

INSTAGRAM ODAK MODUNU DUYURDU

Instagram, yaptığı duyuruyla Instagram Focus yani odak modunu Instagram Hikayeleri’ne eklediğini açıkladı. ‘’Ne işe yarıyor bu odak modu?’’ dediğinizi duyar gibiyim. Odak modu aslında hepimizin yakından tanıdığı bir özelliği Instagram’a kazandırıyor. Bu yeni mod sayesinde hiçbir ek kameraya veya uygulamaya gerek kalmadan portre modu çekilebiliyor. Yani, fotoğrafta yüzü veya yüzleri netleyip arka tarafı bulanıklaştırmak mümkün oluyor.



INSTAGRAM FOCUS İOS VE ANDROİD’DE

Instagram Focus yani odak modu Instagram’ın İOS ve Android platformları için çıkan son güncellemesine eklendi. Instagram’ın yayınladığı son güncellemeyi App Store veya Google Play Store üzerinden yükleyerek siz de odak modunu kullanmaya başlayabilirsiniz.