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G-Serisi Detroit Motor Show’a hazır!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.01.2018 13:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

2018 Mercedes-Benz G-Serisi yenilenen tasarımı ve alüminyum gövde yapısı ile mevcut modelden 160 kg daha düşük bir ağırlığa sahip.

G-Serisi Detroit Motor Show’a hazır!

Yeni nesil Mercedes-Benz G-Serisi ilk kez 15 Ocak‘ta başlayacak olan Detroit Motor Show’da sergilenecek ve ilkbahar aylarında yollara çıkacak. Mercedes’in lüks 4×4 serisi gelişmiş teknolojileri ile tam bir arazi canavarı. Yenilenen G-serisi lüks ve teknolojisiyle markanın en üst segmenti olan S-serisini aratmayacak gibi duruyor.

Ağırlıklı olarak eski modelleri olmak üzere birçok ordunun kara kuvvetlerinde arazi aracı olarak kullanılan G-Serisi yenilenen süspansiyonları ve geliştirilen şasisi ile maksimum off-road kullanımı sağlıyor. Zorlu arazi koşullarında daha güvenli bir sürüş sağlamak için 360 derecelik off-road kameraları ile donatılan G-serisi kullanıcılara maksimum konfor ve güven vaat ediyor. Bir başka önemli değişiklik ise 1979’dan beri G-Serisinde kullanılan direksiyon sistemi üzerinde yapıldı. Yeni modelde yapılan sayısız iyileştirmeler yol performansını zirveye çıkaracak.

2018 Mercedes-Benz G-Serisi, şirketin Avusturya-Schöckl’de test sürüşlerini gerçekleştirdiği zorlu pistte sınırları zorladı. G500 modeli mevcut modelden 2435 kilogram ağırlığı ile mevcut modelden daha hafif olmasına karşın 3500 kg çekme kapasitesine sahip. Kabin içinde yapılan birçok iyileştirmeye ek bagaj kapasitesi ise 480 litrenin üzerinde çıkarılmış.

Yeni G-Serisi için kullanıcılara birçok farklı motor seçeneği sunulacak. G500, 415 beygir gücündeki 4.0 litrelik sekiz silindirli turbo benzinli motor ile gelecek. Mercedes-AMG G63’ün 5.5 litrelik sekiz silindirli turbo benzinli motoru ise 603 beygir gücünde. Yeni motorlar dokuz vitesli otomatik şanzıman ile destekleniyor.

2018 yılının ilerleyen dönemlerinde 3.0 litrelik V6 benzinli motora entegre elektrikli motor ile hibrid bir model gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji 2018 Mercedes-Benz G-Serisi Detroit Motor Show

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