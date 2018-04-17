Galaxy A6+ kavisli ekranı ile dikkat çekiyor

Samsung 18:9 en boy oranına sahip ekranları, daha önce de orta segment modellerinde kullanmıştı. Fakat bu ekranlar üst segment modellerde bulunan kavisli kenarlar bulunmuyordu. Sızdırılan son bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji devi kavisli Infinity Display teknolojisini Galaxy A6+ ile orta segmente getirecek.

Zira telefon için sızdırılan son raporda ekran çözünürlüğü 412 x 846 piksel olarak lanse edilmiş. Bu da telefonun kavisli ekrana sahip olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile tasarım çizgisini bir üst seviyeye çıkarmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin Infinity Display olarak nitelendirdiği bu yeni ekran tasarımı, kullanıcılar tarafından da olumlu olarak karşılanmıştı. Görünen o ki Samsung, müşterilerin beğenisini kazanan bu ekran teknolojisini Galaxy A6+ ile orta segment modellere taşımaya hazırlanıyor.

Öte yandan sızdırılan son bilgilere göre, Galaxy A6+ gücünü Qualcomm destekli Snapdragon 625 yonga setinden alacak. Samsung bazı bölgelerde SD 625 yerine Exynos 7870 kullanabileceği de dile getiriliyor.