Galaxy A6 Plus: Kamera performansı ile gençleri buluşturuyor

“Canlı Odak” özelliği ile fotoğraflarınıza sanatsal dokunuşlar yapın Galaxy A6+’ın Çift Kamerası, “Canlı Odak” özelliği sayesinde kullanıcıların hem fotoğraf çekilmeden önce, hem de fotoğraf çekildikten sonra alan derinliğini ve netlik etkisini kontrol etmesine imkân sağlıyor. Çekilen fotoğrafların arka planına kalp ve yıldız gibi farklı şekiller eklenerek zenginleştirebiliyor. Çarpıcı portreler çekmek ve fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yapmak kolaylaşıyor.

Düşük Işıktaki yüksek performansı ve ayarlanabilir ön LED flaş ile selfie keyfi Galaxy A6 ve A6+’da bulunan güçlü ön ve arka kameralar, ayarlanabilir ön LED flaş ve düşük diyafram aralığı, hem gündüz hem de gece canlı fotoğraflar ve selfieler çekilmesine imkân veriyor. Yeni Galaxy A6 Serisi, loş ortamlarda bile canlı görüntü kalitesine sahip fotoğraflardan taviz vermiyor.

Dolby Atmos teknolojisi ile güçlü sesler



Yeni Galaxy A6 Serisi ile birlikte kullanıcılar Dolby Atmos optimum ses teknolojisi ile desteklenen hoparlörlerin tadını çıkarıyor. En düşükten en yükseğe tüm ses seviyelerinde daha güçlü ve doyurucu bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos teknolojisi, film izlerken ve müzik dinlerken alınan keyfi artırıyor.

Bir Samsung Klasiği: Sonsuz Ekran!



Galaxy A6 ve A6+ modelleri çerçeve dışına taşan 18.5:9 ekran oranına sahip, Samsung’un imzası haline gelmiş Sonsuz Ekran ile kesintisiz izleme deneyimi standardını aynı şekilde devam ettiriyor. Çekici bir görünüme sahip, pürüzsüz eğimli köşeleri ve metal tasarımı ile daha dayanıklı ve kavranması kolay olacak şekilde tasarlanan Galaxy A6 ve A6+, stilden hiç feragat etmeden kullanım rahatlığı sunuyor.

Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma bir arada



Galaxy A6 ve A6+, pratiklik ve günlük kullanım rahatlığı sağlama amacıyla Yüz Tanıma ve Parmak İzi Tarama teknolojisine sahip güvenlik tedbirleri ile donatıldı. Galaxy A6 ailesinin yeni üyeleri, bu güvenlik teknolojilerinin ötesinde, Samsung’un üst segment telefonlarındaki popüler pek çok özelliği de kullanıcısına sunuyor.

Galaxy A6 Plus’un kamera performansını görmek için buraya tıklayınız

