Galaxy A6 ve A6+’ın fiyatı sızdırıldı!

Hali hazırda sektördeki en çok akıllı telefon satan firma için bu segmentteki modellerin lokomotif işlevi gördüğünü söylemek, pek de yanlış olmaz. Genel olarak baktığımızda Samsung’un üst segmentteki başarısı o kadar da abartılacak düzeyde değil. Fakat firmanın düşük fiyatlı giriş ve orta segment modelleri oldukça fazla satıyor. Muhtemelen Galaxy A6 ve A6+ da bu modellerden biri olacak.

Samsung, orta segmentteki modellerinde genel olarak premium özelliklere fazla yer vermeyen bir şirket. Örneğin S8 ve S8+ ile tanıştığımız Infinity Display tasarımı, şimdiye kadar ağırlıklı olarak üst segment modellerde karşımıza çıkıyordu. Fakat A6 ve A6+ ile bu tasarım tarzı orta segment modellere taşınmış olacak. Haliyle tasarımsal anlamda segmentindeki modellerinden farklı olan bu ikilinin fiyatı da merak konusu olmuş durumda.

Hali hazırda Güney Koreli teknoloji devi henüz yeni akıllı telefonlarını resmi bir şekilde tanıtmış değil. Fakat sızdırılan son bilgilere göre Galaxy A6 2018 300 – 340 euro, Galaxy A6+ ise 360 – 400 euro bandından satışa sunulacak.

Açık konuşmak gerekirse dile getirilen bu fiyatların beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Keza o fiyatlara üst segment modeller satılıyor. Elbette yine de Samsung’un resmi açıklamasını beklememiz gerekecek. Şimdilik bunların söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

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