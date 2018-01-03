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Galaxy A8 2018 satışa hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Galaxy A8 2018, 5 Ocak’ta Güney Kore’de satışa sunulacak. Samsung bu telefonu satışa sunmadan önce 3 günlük bir ön sipariş sürecine tabi tutacak.

Galaxy A8 2018 satışa hazır

2017, Samsung açısından son derece iyi geçti diyebiliriz. Galaxy S8 ile başlayan olumlu hava, Galaxy Note 8 ile devam etti. Bu başarıda en önemli pay, hiç şüphesiz Samsung’un yeni Infinity Display teknolojisine aitti. Kullanıcıların oldukça hoşuna giden bu yeni ekran teknolojisi şimdi de orta segment modellerde karşımıza çıkacak. Güney Koreli teknoloji devinin kısa süre önce tanıttığı Galaxy A8 2018, Infinity Display ile gelen ilk orta segment modeli olacak.

Bilindiği üzere Samsung, akıllı telefon pazarında zirvede yer alıyor. Yani diğer bir değişle en çok telefon satan firma konumunda. Güney Koreli teknoloji devinin bu başarısını üst segmentlerden ziyade, orta segment modellere borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Samsung’un orta segmentte ciddi bir model yelpazesi ve geniş bir kullanıcı kitlesi mevcut.

Bu kullanıcı kitlesini daha da genişletmek isteyen Samsung, S8 ve Note 8 ile oldukça sevilen Infinity Display teknolojisini orta segmente taşıma kararı almıştı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin bu kapsamdaki ilk modeli olan Galaxy A8 2018, 5 Ocak’ta Güney Kore’de satışa sunulacak. Samsung bu telefonu satışa sunmadan önce 3 günlük bir ön sipariş sürecine tabi tutacak. Yani Galaxy A8 2018, bugün itibari ile Güney Kore’de ön siparişe sunuldu. Ön sipariş rakamları, Samsung’un orta segment modelinin Avrupa satışları için de belirleyici olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji galaxy a8 2018

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