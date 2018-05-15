Galaxy A8 Star ve A8 Lite gözüktü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler telefonu Galaxy A8’in farklı versiyonlarını satışa çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay SM-G8750 ve SM-G8850 model numaralarını taşıyan iki yeni Samsung telefonu TENAA’dan sertifika alırken görülmüştü. Samsung Galaxy A8 Star ve A8 Lite olduğu söylenen telefonlar, dün bir kez daha ortaya çıktı.
Galaxy A8 Star ve A8 Lite, Çin’de 3C sertifikası alırken görüldü. 3C sertifikasının alınması, her iki modelin de çok yakında satışa sunulacağını gösteriyor. Bu sertifikada yer alan bilgiler her iki modelin de 15W şarj özelliğine sahip olacağını ortaya çıkardı.
Daha önce TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy A serisinin yeni üyelerinin teknik özellikleri arasında Snapdragon 660 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 16 + 24 megapiksel arka kamera bulunuyor.
Galaxy A8 Star’ın teknik özellikleri arasında 6.28 inç Super AMOLED ekran, 24 megapiksel selfie kamerası ve 3700 mAh batarya bulunuyor.
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