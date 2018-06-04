Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy A serisine yeni modeller katmaya hazırlanıyor. Galaxy A9 Star ve A9 Star Lite adını taşıyan yeni telefonlar, kısa süre önce sızdırılan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A serisinin yeni üyelerine ait posterler sızdırıldı. Böylece hem telefonların tasarımları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı, hem de çıkış ve fiyat bilgileri netlik kazandı.

Geçtiğimiz günlerde SM-G8850 model numarasıyla görülen A9 Star, 7 Haziran’da ön siparişe sunulacak. 14 Haziran’a kadar sürecek ön sipariş sürecinin ardından teslimatlar başlanacak. Samsung’un yeni telefonu 545 dolara raflardaki yerini alacak.

A9 Star için hazırlanan poster, telefonun hem arka kamerasının hem de selfie kamerasının 24 megapiksel olacağını gösteriyor. Ayrıca arka kamerada yapay zeka desteği bulunacağına dikkat çekiliyor.

Posterin sol alt köşesinde A9 Star Lite’nin de A9 Star ile aynı tarihlerde satışa sunulması bekleniyor. Sızdırılan bu yeni posterler, telefonun Galaxy A6+’a oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

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