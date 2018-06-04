HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Galaxy A serisinin çok yakında tanıtılacak yeni üyeleri bir kez daha görüldü. Galaxy A9 Star ve A9 Star Lite’nin çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı.

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy A serisine yeni modeller katmaya hazırlanıyor. Galaxy A9 Star ve A9 Star Lite adını taşıyan yeni telefonlar, kısa süre önce sızdırılan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A serisinin yeni üyelerine ait posterler sızdırıldı. Böylece hem telefonların tasarımları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı, hem de çıkış ve fiyat bilgileri netlik kazandı.

Geçtiğimiz günlerde SM-G8850 model numarasıyla görülen A9 Star, 7 Haziran’da ön siparişe sunulacak. 14 Haziran’a kadar sürecek ön sipariş sürecinin ardından teslimatlar başlanacak. Samsung’un yeni telefonu 545 dolara raflardaki yerini alacak.

A9 Star için hazırlanan poster, telefonun hem arka kamerasının hem de selfie kamerasının 24 megapiksel olacağını gösteriyor. Ayrıca arka kamerada yapay zeka desteği bulunacağına dikkat çekiliyor.

Posterin sol alt köşesinde A9 Star Lite’nin de A9 Star ile aynı tarihlerde satışa sunulması bekleniyor. Sızdırılan bu yeni posterler, telefonun Galaxy A6+’a oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Xiaomi Türkiye pazarına ne zaman girecek?

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Galaxy S9+’ı gölgede bıraktıGalaxy S9+’ı gölgede bıraktı
Agony, Cehennem’in en kötü versiyonuAgony, Cehennem’in en kötü versiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galaxy a9 star Samsung teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.