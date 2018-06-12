Galaxy A9 Star’la Çin’de yeni başlangıç

Güney Koreli firma alt ve orta seviyede güçlendirme yapmaya devam ediyor. Son dönemde sükse yapan Çinli firmalarla birlikte Çin pazarında eli zayıflayan büyük firmalardan birisi de Samsung oldu. Şimdilik bu pazara özel kalacakmış gibi gözüken A9 Star, bir geri dönme çabası olarak görülebilir.

Her şeyden önce cihaz, alışageldiğimiz Samsung’lardan biraz daha farklı olan tasarımıyla göze çarpıyor. Bu bağlamda ön kısımda değişiklik göremesek de, köşeye yerleştirilen dikey kamera kurulumu ve dikdörtgensi hatlara sahip parmak izi okuyucuyla esasında pek fazla Samsung izlenimi bırakmıyor.

Kamera kurulumu ve kasanın görüntüsü gibi nedenlerden ötürü, arka kısımdan iPhone X‘u andırdığı da söylenebilir.

Cihazın teknik özellikleri arasında ise 6.3 inç Super AMOLED panel, Snapdragon 660 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 3700 mAh pil ve Android 8.1 Oreo yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Lite modeli 310 dolar civarından piyasaya sürülen A9 Star’ın kendisi de 470 dolar gibi bir fiyattan raflarda yerini alacak.

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