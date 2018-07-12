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Galaxy ailesine yeni bir özellik daha!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9’un, videolu kilit ekranı özelliğini eski amiral gemisi modellerine getiren Samsung, dün Note 8 ve S8/S8+ için bir yeni özelliği daha güncellemeyle gönderdi.

Galaxy ailesine yeni bir özellik daha!

Güney Koreli şirketin, Galaxy S9‘u duyurmasının ardından epey süre geçmesine rağmen yazılımsal özellikleri yeni dağıtılmaya başlıyor. Neden bu kadar aranın ardından yeni özelliklerin arka arkaya verildiğini bilmiyoruz fakat yeniliklerin kullanıcıları memnun ettiği kesin.

Geçtiğimiz günlerde kilit ekranına basit videolar koymaya izin veren özelliğin dağıtılmasının sonra, şimdi de ana ekranın dönmesine izin veren Samsung Experience özelliği, S8 ailesi ve Note 8 için kullanıma sunuluyor.

Buna karşın bazı kullanıcılar son sürümde olmalarına rağmen ayarı göremediklerini söylüyorlar. Durum hakkında resmi bir açıklama yapmayan Güney Koreli şirket, güncellemeyi sırayla dağıtıyor veya yalnızca test ediyor olabilir.

Bu yüzden ana ekran ayarları içerisinde ana ekran döndürmesini kilit seçeneğini göremiyorsanız sabırlı olmanız gerekiyor. XDA Developers’ta da tartışılan konu en geç birkaç gün içerisinde açığa kavuşacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy s9 teknoloji

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