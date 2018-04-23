Galaxy Dream Lite geliyor!

Aynı çift kamera kurulumunda olduğu gibi. Artık çift kamera kurulumuyla orta segmentteki modellerde de sıkça karşılaşır olduk. Bu modellerden sonuncusu ise Galaxy Dream Lite.

Aslında Galaxy Dream Lite ile ilgili söylentiler yeni başlamadı. Keza bir süre önce de Galaxy S9’a benzeyen çift ana kameraya sahip bir model hakkında bazı raporlarla karşılaşmıştık. Bu model şimdiye kadar Galaxy S9 Lite olarak lanse ediliyordu. Fakat geçtiğimiz gün cihazın TENAA’da ortaya çıkmasıyla asıl isminin de S9 Lite değil, Galaxy Dream Lite olduğu ortaya çıktı.

Dream Lite, tasarımsal anlamda S9’a benziyor olsa da yonga seti tarafında SD845 yerine SD660 kullanıyor. Bu da telefonu orta segmente kaydırıyor.

Ayrıca Samsung bu lite modelinde QHD+ ekran yerine 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip daha basit bir ekran kullanmayı tercih etmiş. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Ayrıca cihazın kutudan ilk çıktığında Android Oreo’yla çalışacağını da belirtelim.

İşin tek kötü yanı bu çift kameralı modelin şimdilik Çin’e özel olarak anılması. Keza telefonun model numarasında görünen CN etiketi, telefonun sadece Çin’de satılacağını gösteriyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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