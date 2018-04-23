HABER

Galaxy Dream Lite geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz seneye kadar çift ana kamera kurulumunu genel olarak üst segment modellerde görebiliyorduk. Fakat teknoloji hayli hızlı ilerliyor. Bu bağlamda üreticiler arasındaki rekabet, premium olarak lanse edilen özelliklerin orta segmente gelmesinde de önemli rol oynuyor.

Galaxy Dream Lite geliyor!

Aynı çift kamera kurulumunda olduğu gibi. Artık çift kamera kurulumuyla orta segmentteki modellerde de sıkça karşılaşır olduk. Bu modellerden sonuncusu ise Galaxy Dream Lite.
Aslında Galaxy Dream Lite ile ilgili söylentiler yeni başlamadı. Keza bir süre önce de Galaxy S9’a benzeyen çift ana kameraya sahip bir model hakkında bazı raporlarla karşılaşmıştık. Bu model şimdiye kadar Galaxy S9 Lite olarak lanse ediliyordu. Fakat geçtiğimiz gün cihazın TENAA’da ortaya çıkmasıyla asıl isminin de S9 Lite değil, Galaxy Dream Lite olduğu ortaya çıktı.

Dream Lite, tasarımsal anlamda S9’a benziyor olsa da yonga seti tarafında SD845 yerine SD660 kullanıyor. Bu da telefonu orta segmente kaydırıyor.

Ayrıca Samsung bu lite modelinde QHD+ ekran yerine 1080 x 2220 piksel çözünürlüğe sahip daha basit bir ekran kullanmayı tercih etmiş.  Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 64GB. Ayrıca cihazın kutudan ilk çıktığında Android Oreo’yla çalışacağını da belirtelim.
İşin tek kötü yanı bu çift kameralı modelin şimdilik Çin’e özel olarak anılması. Keza telefonun model numarasında görünen CN etiketi, telefonun sadece Çin’de satılacağını gösteriyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

Oppo A3, TENAA ve Geekbench’de Görüldü

AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
ANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat ettiANAR genel müdürü İbrahim Uslu: AK Parti en büyük silahından feragat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galaxy Dream Lite Samsung Android Oreo

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Diğer Haberler
Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

Tesla 7/24 mesai düzenine geçti

Xiaomi Black Shark satışı 1 milyonu geçti!

Xiaomi Black Shark satışı 1 milyonu geçti!

iOS ve MacOS birleşmesi nasıl olacak

iOS ve MacOS birleşmesi nasıl olacak

Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı

Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı

Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı

Apple’dan önce düşünmüş ama cesaret edememiş

Apple’dan önce düşünmüş ama cesaret edememiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.