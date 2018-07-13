Galaxy J6+ hakkında ilk bilgiler!

Teknoloji devi Samsung, bildiğiniz gibi son zamanlarda sürekli olarak Galaxy Note 9 ve Galaxy S10 haberleri ile gündeme gelmekte. Ancak şirket amiral gemisi harici daha birçok ürün üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Bunlar arasında en çok merak edilen modellerden Galaxy J6+'da var.

Samsung’un Galaxy On6+ şeklinde de lanse edebileceği söylenen Galaxy J6+, kullanıcılara giriş seviyesi modellerinin bir tık üstü özellikler ile geliyor. XDA Developers’ın elde ettiği verilere göre model J6'da bulunan Exynos 7870 işlemci değil Snapdragon 450 üzerine kurulu olacak. Bünyesinde 5,6 inç 1480×720 piksel Super AMOLED ekran barındıracak olan telefon, arkasında çift kamera ile bizlerin beğenisine sunulacak.

Önünde tek bir kamera bulunduran Samsung Galaxy J6+, hem önde hem de arkada bir LED flaş özelliği mevcut. 4530 mAh kapasitesinde bir pil ile geleceği söylenen telefon, işletim sistemi olarak Android Oreo ile gelecek. Ek olarak telefonun kod adı verilerde, “j6plte” olarak geçiyor.

Bu verilerin dışında telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı henüz netliğini kazanmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

