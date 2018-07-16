Galaxy J6 Plus ilk kez gün yüzüne çıktı

Güney Koreli şirket giriş ve orta seviyede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında duyurusu yapılan Galaxy J4 ve J6’nın ardından firmanın, J6+ üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Olaylar bir geliştiricinin j6plte (J6 Plus LTE) kod adlı firmware dosyalarını bulmasıyla patlak verdi. Ayrıca dosya isimlerinde, bazı detay bölge bilgileri de yer almakta.

İsmini ilk kez somut şekilde duyduğumuz giriş seviyesi cihazın özellikleri hala gizemli. Ancak yine de bazı tahminler yapılıyor. Bu tahminlerin en güçlüsü, J6’daki Exynos 7870’in aksine, J6+‘ta Snapdragon 450 yongaseti yer alacağı.

Öte yandan bazı siteler cihazın iptal edilme ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. Samsung’un şu sıralar orta seviyede daha çok odaklandığı telefonlar Galaxy A6+ ve A8+. Üst seviyede ise gelecek ay tanıtılacak olan Note 9 gündemde.

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