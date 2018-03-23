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Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi Türk kullanıcılar için yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 22:13 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 8 için merakla beklenen güncelleme yayınlandı. Ülkemizdeki Galaxy Note 8 kullanıcıları resmen Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu. İşte Note 8 Oreo güncellemesi ile gelen yenilikler...

Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi Türk kullanıcılar için yayınlandı!

Galaxy Note 8 kullanıcılarının beklediği gün sonunda geldi. Daha önce Samsung Türkiye tarafından 30 Mart tarihinde dağıtılacağı söylenen Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi, bugün itibariyle ülkemizdeki Galaxy Note 8 kullanıcılarına ulaştı.

İŞTE GALAXY NOTE 8 OREO GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Galaxy Note 8’in işletim sistemi sürümünü de model numarası gibi 8’e çıkartan Android Oreo güncellemesi ile birlikte birçok yenilik geliyor. Bu yeniliklerden ilki Picture in Picture özelliği. Bu özellik sayesinde bir uygulamanın üstünde küçük video penceresi açarak video izlemek mümkün oluyor. Daha önceki Samsung modellerinde de var olan özellik, Google’ın desteği ile Android Oreo’nun içine entegre getirildi.

Bir diğer yenilik mesajlaşmaların olmazsa olmazı emojilere geldi. Oreo güncellemesiyle Galaxy Note 8’deki emojilere yeni eğlenceli yüzler eklendi. Kilit ekranına ve edge ekranına çeşitli özelleştirme seçenekleri getiren Android Oreo güncellemesi ile Always On Display özelliği de farklı saat tasarımları kazandı.

GALAXY NOTE 8 OREO GÜNCELLEMESİNİN PİL PERFORMANSI

Galaxy Note 8 için çıkan Android Oreo güncellemesinin en merak edilen yanı ise pil performansı. Android Oreo ile arka plandaki uygulamaların çalışmasını daha da sınırlayan Samsung, bu yeniliğini Galaxy Note 8’e de taşıdı. Ayrıca pil detayları için daha da geliştirilmiş bir menü tasarlayan Samsung, bu menüsünü de Galaxy Note 8’in ayarlar kısmına ekledi.

galaxy note 8

GALAXY NOTE 8 ANDROİD OREO GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Galaxy Note 8 için çıkan Android Oreo güncellemesi, Google’ın Mart ayı için yayınladığı güvenlik güncellemesini de içeriyor. Güncelleme toplamda 1471,21 MB boyutuna sahip. Note 8’in ayarlar bölümünde bulunan yazılım güncelleme kısmından son güncellemeleri denetleyip Galaxy Note 8 için yayınlanan Android Oreo güncellemesini indirebilirsiniz. Güncellemeyi kurmadan önce bilgilerinizin yedeğini almayı sakın ama sakın unutmayın.

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