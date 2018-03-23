Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi Türk kullanıcılar için yayınlandı!

Galaxy Note 8 kullanıcılarının beklediği gün sonunda geldi. Daha önce Samsung Türkiye tarafından 30 Mart tarihinde dağıtılacağı söylenen Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi, bugün itibariyle ülkemizdeki Galaxy Note 8 kullanıcılarına ulaştı.

İŞTE GALAXY NOTE 8 OREO GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER



Galaxy Note 8’in işletim sistemi sürümünü de model numarası gibi 8’e çıkartan Android Oreo güncellemesi ile birlikte birçok yenilik geliyor. Bu yeniliklerden ilki Picture in Picture özelliği. Bu özellik sayesinde bir uygulamanın üstünde küçük video penceresi açarak video izlemek mümkün oluyor. Daha önceki Samsung modellerinde de var olan özellik, Google’ın desteği ile Android Oreo’nun içine entegre getirildi.

Bir diğer yenilik mesajlaşmaların olmazsa olmazı emojilere geldi. Oreo güncellemesiyle Galaxy Note 8’deki emojilere yeni eğlenceli yüzler eklendi. Kilit ekranına ve edge ekranına çeşitli özelleştirme seçenekleri getiren Android Oreo güncellemesi ile Always On Display özelliği de farklı saat tasarımları kazandı.