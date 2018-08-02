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Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:57 | Son Güncelleme

Samsung’un büyük merakla beklenen sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 9’un satışa çıkacağı tarih de iyiden iyiye belli oluyor. İşte geri sayımına başlanan telefonun son detayları.

Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor

Hemen her detayını bildiğimiz Note 9 için geri sayım çoktan başladı. 9 Ağustos’ta duyurulacağı resmen doğrulanan cihaz, şimdi de satış tarihini belli etti.

Güney Kore kaynaklı yeni haberlere göre model daha önce de beklendiği üzere 24 Ağustos‘ta raflarda yerini almaya başlayacak. Ön siparişler ise iddialara göre (en azından Güney Kore için) 10 Ağustos‘ta alınmaya başlayacak.

Ayrıca cihaz, ilk aşamadan 6 GB RAM ve 256 GB’ın yanında 8 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonunu da alıcılarına sunacak. Tamamen yenilenen Bluetooth’lu S-Pen, 4000 mAh batarya, çift arka kamera, Exynos 9810 yongaseti, arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu ve iris tarayıcı da amiral gemisinin diğer beklenen özellikleri arasında.

Şimdi tüm gözler 9 Ağustos‘taki Unpacked etkinliğine çevrilmiş durumda. Lansman kapsamında Galaxy Watch ve Charger Duo‘nun da tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Samsung Galaxy Note 9

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