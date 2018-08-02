Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor

Hemen her detayını bildiğimiz Note 9 için geri sayım çoktan başladı. 9 Ağustos’ta duyurulacağı resmen doğrulanan cihaz, şimdi de satış tarihini belli etti.
Güney Kore kaynaklı yeni haberlere göre model daha önce de beklendiği üzere 24 Ağustos‘ta raflarda yerini almaya başlayacak. Ön siparişler ise iddialara göre (en azından Güney Kore için) 10 Ağustos‘ta alınmaya başlayacak.
Ayrıca cihaz, ilk aşamadan 6 GB RAM ve 256 GB’ın yanında 8 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonunu da alıcılarına sunacak. Tamamen yenilenen Bluetooth’lu S-Pen, 4000 mAh batarya, çift arka kamera, Exynos 9810 yongaseti, arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu ve iris tarayıcı da amiral gemisinin diğer beklenen özellikleri arasında.
Şimdi tüm gözler 9 Ağustos‘taki Unpacked etkinliğine çevrilmiş durumda. Lansman kapsamında Galaxy Watch ve Charger Duo‘nun da tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek
ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum