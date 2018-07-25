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Galaxy Note 9 4000 mAh bataryayla gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni telefonu yine ve yeniden gündemimizde. Galaxy Note 9’un şimdi de batarya kapasitesi açığa çıktı.

Galaxy Note 9 4000 mAh bataryayla gelecek

Günlerdir gündemimizden düşmeyen phablet amiral gemisi yine adından söz ettiriyor. Brezilya’nın ulusal telekomünikasyon ajansından sızdırılan yeni veriler, Note 9′un batarya kapasitesini ortaya çıkardı. Buna göre cihazda beklendiği üzere 4000 mAh batarya bulunacak. Belgelerde bataryanın 3.85V olduğu dışında herhangi bir veri bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta birkaç kez fotoğrafları sızan cihazın tasarımı da iyice netleşti. Göze çarpan değişiklikler parmak izi okuyucunun kamera kurulumundan ayrılması ve bu kurulumun yatay olarak değiştirilmesi.

9 Ağustos‘taki Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch ile tanıtılması beklenen Note 9’un beklenen diğer özelliklerine de kısaca göz atalım. Exynos 9810/Snapdragon 845 yongaseti, 6.4 inç Quad HD+ ekran, 6 GB RAM, 12 MP çift arka; 8 MP ön kamera, Type-C portu ve Android 8.1 Oreo öne çıkan özellikler arasında yer alacak. Modelin ayrıca 960 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 9 Samsung

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