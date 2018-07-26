Galaxy Note 9 alana Gear S3 bedava

Hali hazırda akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, üst segmentteki müşteri kitlesini genişletmek istiyor. Bilindiği üzere akıllı telefon üreticilerinin, en fazla kar elde ettikleri modeller, genel itibariyle üst segmentteki cihazlar. Zira Apple ile diğer üreticiler arasında uçuk bir kar marjı farkının bulunmasının temel nedeni de bu.
Açık konuşmamız gerekirse, Samsung üst segmentte yeterli müşteri kitlesine sahip değil. En azından en çok telefon satan şirket konumundayken, Apple’dan çok daha az kar marjına sahip olması başka bir şekilde açıklanamaz.
Durumun farkında olan Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 için çeşitli satış modelleri geliştirmeyi düşünüyor.
Bu modellere göre, Galaxy Note 9 satın alan müşterilere, çeşitli Samsung aksesuarlar da hediye olarak verilecek.
Aslında bu durum Samsung için çok da absürt bir uygulama sayılmaz. Keza geçtiğimiz sene satışa sunulan Note 8’de Gear 360 kamera hediyesiyle gelmişti. Bu sene ise çıta biraz daha yükseltilmiş durumda.
Sızdırılan bilgilere göre, Samsung Note 9 alan müşterilerine, Gear S3, Gear IconX ya da kablosuz şarj standı hediye etmeye hazırlanıyor. Muhtemelen paketlerin fiyatı, seçeceğiniz hediyeye göre değişecektir.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Note 9’un Avrupa fiyatının 1000 euro’nun üzerinde olması bekleniyor.
Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar
Tacize uğradığını videoyla açıklayan Bahar'a, Bakan Selçuk el uzattı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum