Galaxy Note 9 alana Gear S3 bedava

Hali hazırda akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, üst segmentteki müşteri kitlesini genişletmek istiyor. Bilindiği üzere akıllı telefon üreticilerinin, en fazla kar elde ettikleri modeller, genel itibariyle üst segmentteki cihazlar. Zira Apple ile diğer üreticiler arasında uçuk bir kar marjı farkının bulunmasının temel nedeni de bu.

Açık konuşmamız gerekirse, Samsung üst segmentte yeterli müşteri kitlesine sahip değil. En azından en çok telefon satan şirket konumundayken, Apple’dan çok daha az kar marjına sahip olması başka bir şekilde açıklanamaz.

Durumun farkında olan Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9 için çeşitli satış modelleri geliştirmeyi düşünüyor.

Bu modellere göre, Galaxy Note 9 satın alan müşterilere, çeşitli Samsung aksesuarlar da hediye olarak verilecek.

Aslında bu durum Samsung için çok da absürt bir uygulama sayılmaz. Keza geçtiğimiz sene satışa sunulan Note 8’de Gear 360 kamera hediyesiyle gelmişti. Bu sene ise çıta biraz daha yükseltilmiş durumda.