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Galaxy Note 9 böyle görünecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

Tanıtımına bir aydan az bir süre kalan Galaxy Note 9’un bu kez de resmi render görselleri basına sızdırıldı. Telefon, selefine özellikle ön taraftan fazlasıyla benziyor.

Galaxy Note 9 böyle görünecek

Samsung’un sıradaki amiral gemisinin ayak sesleri gelmeye başladı. 9 Ağustos‘taki Unpacked etkinliğinde resmen sahne alacak phablet’in çok kez fotoğrafları sızdırılmıştı, ancak bu kez resmi render fotoğrafları ortaya çıktı. Sızıntılar yüzünden neredeyse cihazın tanıtımına bile gerek kalmadı.

Official-Samsung-Galaxy-Note-9-render-leaks-out-reveals-a-very-Note-8-like-front

Android Headlines’ın yaptığı haberle ortaya çıkan yeni görsel, Note 8’le halefini yan yana getiriyor. İkilinin ön yüzleri arasında inanılmaz benzerlik mevcut. Öyle ki, gövde hatları dışarısında fark görmek imkansız. Kamera ve sensörlerin yerleşimi ve çerçeve kalınlıkları bile aynı. Peki boyutlar? Yine çok benzer; Note 9, 161.9 x 76.3 x 8.8 mm boyutlarında olacak. Note 8 ise 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarına sahip. Onları ön yüzden ayıran tek fark, sizin de göreceğiniz üzere köşelerin keskinliği. Sızdırılan görsel, cihazın arka kısmını içermiyor, fakat o noktada birtakım değişiklikler bulunduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi gözler, hemen her detayı belli olan amiral gemisinin üzerinde. Cihaz, belirttiğimiz gibi 9 Ağustos‘ta kendini gösterecek.

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